Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 2'nci hafta maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Ersun Yanal, çok büyük bir gol beklentisinin olmadığı bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Oynamak istediğimiz oyunu tutturamadık, çok becerili olamadık. Becerileri yüksek bir oyun oynanmadı. Puanları paylaşabilirdik, son dakikada olan noktada. Umarım her takımın ihtiyacı olan bu adalet konusunda, yıl sonuna kadar uzun sürecek bu süreçte bir adalet uygulanır. Bu uzun bir süreç, ligimizde bunlar çok olacak. Umarım herkese lazım olur. Eşit ve adil bir yönetime ihtiyaç var. Umarım kimse mağdur olmaz" dedi.

"YABANCI KURALI ÇORBA HALİNE GELDİ"İlk 11'de en az 3 Türk oyuncu oynatılması kuralıyla ilgili gelen soruya Yanal, "Bir türlü halledemedik bu işi. Çok geniş tabanda tartışılır. Akıllı, planlı, projeli, yıllara yayılmış bir sistemle çözülebilir ancak. Maalesef biz çok hızlı kararlar alıp, çok kısa sürelerde değiştiriyoruz. Bir çorba haline geliyor. Birçok paydaşın bir araya gelip fikirlerini paylaşacağı bir iş bu. Bu iş uzun soluklu, planlı, programlı, tespitleri yapılmış bir süreçle olmalı" yanıtını verdi."FUTBOL OYNAMAK ADINA GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ""Genç ve deneyimli birçok oyuncunun karmasından oluşuyoruz" diyen Yanal, "Amaçlarımız Fenerbahçe ile çok farklı. Doğru bir şey yapabilmek adına, futbol oynamak adına gelişmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok fazla. Eleştirilsek de geçen sene bir yere geldik. Ben olacağını düşünüyorum çünkü biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka kaliteli bir dönüş yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ersun Yanal ayrıca Fenerbahçe taraftarının maç öncesinde kendisine gösterdiği sevgiyle ilgili, birlikte uzun ve güzel bir zaman geçirdiklerini ancak buraya maç oynamak için geldiklerini söyledi."GENÇ OYUNCULARI DEVREYE SOKMALIYIZ"Doğukan Sinik'in ilk 11'de yer almamasının oyuncunun ufak bir sakatlığı olmasından kaynaklı olduğunu dile getiren Yanal, "Antrenmana dün değil ondan önceki gün çıkmadı. Oyunun gidişine göre değerlendirecektim. Türk futbolu için yetenekli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Antalyaspor'un da bizim de ondan çok büyük bir beklentimiz var. Bizim planımızdaki bu genç oyuncuları devreye sokmalıyız. Daha çok göreceğiz. Çok uzun bir süreç. 40-42 maçımız olacak Türkiye Kupası ile birlikte" diyerek sözlerini noktaladı.VITOR PEREIRA: HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYETTİFutbolun sadece taktik ve teknik olmadığını dile getiren Vitor Pereira ise "Güçlü bir takım ruhu yaratmaktır. Bugün takımımın ortaya koyduğu ruh ve yardımlaşma çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarının da savaşmaya inanan bir ruhu var. Bugün bizim 12'nci oyuncumuz oldular. Bizim için hak edilmiş bir galibiyetti. Sadece gol eksikti, o da maçın son dakikasında geldi" dedi."GENÇ OLDUKLARI İÇİN DEĞİL, KALİTELİ VE KARAKTERLİ OLDUKLARI İÇİN OYNUYORLAR"Genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in performansıyla ilgili konuşan Pereira, "Oynayan gençler, genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Gerçekten oynamayı hak ediyorlar gösterdikleri performans ile. Valencia ve Serdar Aziz de Mesut ve Zajc ile birlikte yedek kulübesindeydi. Sahadaki baskılı oyunumuzu sürekli üst seviyede tutmak istiyoruz. Toparlanma bizim için çok önemli. Sakatlıklar bizi engelledi. Bu tarz bölgelerde rotasyon yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünkü oyuncularımın göstermiş olduğu performans da çok tatmin ediciydi" ifadelerini kullandı."SON DAKİKAYA KADAR MAÇI KAZANABİLECEĞİMİZE İNANDIK"Oynayan bütün oyuncuların takıma yardım edebileceğini bildiğini kaydeden Portekizli teknik adam şöyle konuştu: "Takımımızda olan oyuncuların hepsi, takıma yardım edebileceklerini biliyor. Takıma bir şeyler katmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Biz de bugün bu ruhla oynadık. Son dakikaya kadar maçı kazanabileceğimize inandık. Bazen acı çekmeniz gereken anlar vardır, bu anlarda da takım gibi mücadele etmeniz gerekir. Taraftarlarımızın bize verdiği destekle bu zorlukların üstesinden geldik. Bundan sonra da böyle olması gerekiyor.""DEFANSİF DEĞİL, OFANSİF BİR OYUN OYNUYORUZ"Önde baskı yapan ve topa sahip olan bir oyun yapıları olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizim oyun felsefemiz, önde baskı yapan ve topa sahip olan bir takım yapısı. Aslında biz defansif değil, ofansif bir oyun oynuyoruz. Topu kaybettiğimiz zaman topu hemen geri almak isteyen bir takımız. Bugünkü tek eksiğimiz erken gol bulmaktı. Bu noktada da takım ruhuyla üstesinden geldik. Adil bir sonuçtu. Kaliteli futbol oynamaya çalışan bir takım görüntüsü verdik. İstikrarlı bir takım görüntüsü verdik" açıklamasında bulundu."SAMATTA ÇOK ÇALIŞIYOR, SAHADA HER ŞEYİNİ VERİYOR"Samatta'nın performansını taraftarların eleştirilmesi ve tepki göstermesine karşın kendisinin Samatta'ya çok destek vermesi üzerine sorulan soruya ise Pereira, "Samatta aileden birisi. Aile bireylerine her zaman destek vermelisiniz. Çok çalışıyor, sahada her şeyini veriyor. Evet golü eksikti, bir gol atmasını ben de çok istedim ama olmadı. Samatta çok çalışıyor, çok mücadele ediyor, ben de oyuncularımdan bunu görmek istiyorum" yanıtını verdi.Pereira, transferle ilgili gelene soruya ise "Bu soruyu bana sormamalısınız, kulübe sormalısınız. Kulübümüz çok çalışıyor, umarım çabalarının sonucu olur. Ama bir kez daha söylüyorum ben oyuncularımdan çok memnunum" yanıtını verdi."EKSİKLERİMİZ OLABİLİR AMA BEN BURAYA ÇÖZÜM BULMAYA GELDİM"

"Teknik direktörlerin işi, biraz da gerçeklik içinde olabilecek en iyi çözümü bulabilmektir" diyen Vitor Pereira, "Evet eksiklikler yaşanıyor ama ben buraya çözüm bulmaya geldim. Kafamda ideal takım diye bir şey yok. Ben her pozisyonda 2 futbolcu isterim, bunların da birbiri arasındaki rekabeti artırmasını isterim. Kafamda ideal takım diye bir şey yok" diyerek basın toplantısını noktaladı.