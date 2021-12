Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

Necati Ateş: Avrupa'da ve ligde farklı oynamıyoruz

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ - Galatasaray'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 19'uncu hafta maçının ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Necati Ateş, Avrupa ve ligde farklı oynadıkları konusuna katılmadığını dile getirerek, "Herkesin bakış açısı farklı. Bu oyunu biz ligde de oynuyoruz, her maçtan sonra da aynı şeyi söylüyoruz. Oyun gücümüz iyi, çok gol pozisyonuna giriyoruz. Ancak bazı maçlarda içeri atamıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. Kerem bugün muhteşem bir gol attı. Gol attığı pozisyonu belki de 1,5 yıldır her idmanda çalışıyoruz. Tüm oyuncularımızla çalışıyoruz. Çalıştıklarımızın bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Ama oynadığımız oyundan memnunduk. Bu oyunu oynamaya devam edeceğimizi söylüyorduk. Bugün ilk yarının son maçıydı. İkinci devreye iyi başlayıp yukarı doğru tırmanmak istiyoruz" diye konuştu."BULUNDUĞUMUZ YER BİZİ MUTLU ETMİYOR"Ligin Galatasaray'ın bulunduğu konumun kendisini mutlu etmediğini kaydeden Ateş, "Ligin sonu geldiğinde bugünlere hiç bakmayacağız belki de. Nasıl başladığımızı değil nasıl bitirdiğimizi konuşacağız. 19 maçımız var, oynamaya devam edeceğiz. 8-9 maçlık seri yakaladığınızda başka bir tablo oluyor. Bu kadar puan kaybetmeyi biz de beklemiyorduk. Genç oyuncularımıza doğruları göstereceğiz. Oynadığımız oyuna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı."GALATASARAY'DA TRANSFER BİTMİYOR""Galatasaray devre arasında transfer yapacak mı" sorusuna Necati Ateş, "Galatasaray'da transfer bitmiyor. Transfer dönemine girdiğimiz zaman her zaman transfer konuşulacak. Hocamız gerekli gördüğü takdirde transfer yapacağız. Değişim devam edecek, değişim olacak" yanıtını verdi."İSMAİL'DEN MEMNUNUZ"Okan Kocuk'un GZT Giresunspor maçındaki performansından mutlu olduğunu belirten Ateş, "İsmail'in performansıyla ilgili olarak da çok memnunuz. Çok uzun zamandır oynamayan bir kaleci için 3 maç üst üste oynayıp ilk 2 maçını kötü oynayıp bugün böyle oynamak kolay değil. Maçtan sonra taraftarımızın oyuncularımızı çağırması çok güzeldi. Bu oyuncuların hep arkasında dursunlar, biz de öyle yapıyoruz. Gelişimlerini yukarı çıkartmak için biz de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."MOSTAFA'NIN YETENEKLERİNE GÜVENİYORUZ"Mostafa Mohamed'in performansına değinen Necati Ateş, şunları söyledi: "Uzun yıllardır ben de o bölgede oynadım. Uzun zaman gol atamadığınızda bir sıkıntı olur. Ama Mostafa iki maç önce gol attı. Golle besleniyor. Bazen sadece gole odaklı olduğu zaman sıkıntı yaşıyor. Arkadaşlarıyla beraber oynadığında daha iyi oynuyor. Galatasaray'da oynuyorsan her zaman pozisyon yakalıyorsun. Mostafa'nın yeteneklerine güveniyoruz. Bu sene orada çok parçalı oynadık. Avrupa vardı, Türkiye Kupası da başlayacak. Hedeflerimiz bitmiyor. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk umudu vardır, son maça kadar da kovalayacağız. Bir de Afrika Kupası var şimdi, bazı oyuncularımız gidecek. Devam edeceğiz.""BU SÜREÇ BİZİ ÜZDÜ""Galatasaray benim evim, yuvam" diyen Ateş, "Her yerde görev alıyoruz. İyi gittiği zaman kimse hocalar çok iyi demiyor ama kötü gittiği zaman eleştiriliyoruz. Fatih Terim gibi Türkiye'nin gelmişi geçmiş ve gelecekteki en iyi hocasıyla çalışıyoruz. Kolay değil tabii ki. Bu süreç bizi üzdü, canımız yandı. Bazı maçları çok iyi oynayarak kazanamadık. İnşallah aynı hataları bir daha hiçbir maçta yaşamayız" dedi.Son olarak, "İlk yarıda puan farkı açıldı, bir yarı daha var, kapanabilir mi? Kapanabilir. Biz kapatmak için en iyi oyunumuzu oynayıp, Galatasaray gibi oynayıp kapatmaya çalışacağız" diyen Necati Ateş, Morutan'ın performansıyla ilgili olarak ise "Morutan iyi bir oyuncu, isteyerek aldığımız bir oyuncu. Beklentimiz de çok. Hocamız her maçta şans veriyor kendisine. Kendisinden memnunuz" diyerek sözlerini noktaladı.GROENENDIJK: SON 2 HAFTADA BİZE NE OLDUĞUNU OYUNCULARIMIZA SORACAĞIM

Alfons Groenendijk ise Galatasaray'ı galibiyetinden ötürü tebrik ederek sözlerine başlarken, şunları söyledi: "Bu maçta kendimize bakmamız lazım. Son 2 haftada bizim takıma ne oldu? Oyuncularımıza da soracağım. Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını mükemmel oynamıştık. Bunları konuşacağız. Benim sayabildiğim 57 tane top kaybıyla oynadık. Bu top kayıplarını şaşkınlık içerisinde izledim. Böyle bir performans beklemiyordum. Bunların nedenlerini araştıracağız, daha iyi olmak için çözüm bulacağız. Takım olarak iyi değildik. Topa sahip olamadık, Galatasaray'ı oyunda tuttuk. Golü yedikten sonra maçın gidişatı değişti. Giresunspor ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Kazanmak için gelmiştik buraya ancak bunu başaramadık. Yine de bu şekilde kaybetmememiz gerekiyordu. Son 2 haftada negatif bir hava var. Bunu değiştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."