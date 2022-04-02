Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

02.04.2022 18:43

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, İzmir deplasmanında çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Groenendijk, "Bugün çok başarılı bir maç çıkardık. Başarılı gidişat devam ediyor. Kendimizi eleştirecek olursak rakibi ayakta tutan yine bizdik. Ayağımıza gelen fırsatları kaçırdık. Fişi çekebilirdik ve bu yüzden rakip üstümüze geldi. Ligde 44 puan yeterli görülebilir ama biz savaşmaya devam edeceğiz. Ulaşabileceğimiz hedeflere maçlarımızdan ulaşacağız. Üç puan ve gidişatın zevkine varalım, eğlenelim. Sonra Hatayspor maçına odaklanacağız" dedi.

KALOĞLU: MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ilk maçında mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Kaloğlu, "Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Üzüldük, taraftarımızın önünde mağlup olduk. Son 8 haftanın en iyi takımıyla oynamış, Oturmuş bir kadroları var. Biz de 6 gündür takımla çalışıyoruz. Psikolojik olarak çok iyi hazırlandık. Maça azimle hazırlandık. Bireysel hatalardan dolayı geriye düştük ve moralimiz bozuldu. Antalyaspor blok halinde hareket etti. Thaciano ile oyun kurgularımız vardı ama oyuncumuz sakatlandı. Topa oyuna sokarken sıkıntı yaşadık. Geniş oynuyoruz, takımın boyu uzun. Rakip etkili oyunculara sahip, pozisyonları değerlendirdiler. Biz değerlendiremedik. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takım bütünlüğüne dikkat edeceğiz ama mücadeleyi bırakmayacağız. Bunu da herkes görecek" diye konuştu.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

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