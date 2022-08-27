Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

27.08.2022 06:16
Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardındanİzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamasında şunları söyledi: 'Bugün iki bambaşka yarı izledik. İlk yarıya belki, maça iyi başlayan bir Gaziantep oldu. Ama golden sonra tamamen oyun disiplininden uzaklaşan bir Gaziantep vardı. Baskı yönlendirmede geç kaldık, tempomuz düştü, istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama tabii bunun nedeni Antalyaspor'du. Gerçekten ilk yarı iyi oynadılar, pas trafiğini iyi yaptılar. Nitekim 2-1 öne geçmiş oldular. İkinci yarıda hem sistem değişikliği hem üç futbolcu değişikliği oyunu bizim lehimize değiştirmeye yetti. Giren arkadaşlarımızın takıma katkıları gerçekten büyük oldu. Çıkan arkadaşlarımız, bugün pek iyi günlerinde değildi. Bu zaman zaman olabiliyor. Ama burada 5-2'lik bir galibiyet aldığımızdan dolayı havalara uçmayacağız. Ayaklarımızın yere basması lazım. Daha eksiklerimiz, hatalarımız var. Zamanımız da var, bir dahaki maça kadar. Bu eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Ama futbolcularımı ve takımımı tebrik ediyorum."

GROENENDIJK: 5-2'LİK SKOR, KABUL EDİLMESİ ZOR BİR SKOR OLDU BİZİM İÇİN

Taktik olarak çok hata yaptıklarını düşünmediğini söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise 'Bazen hoca olarak bile maçın içinde neler olduğunu anlamak zorlaşıyor. Bugün de bu maçlardan bir tanesini oynadık diyebilirim. İlk yarı iyi oynadık, 2 gol attık, hatta 3 attık, 2 tanesini geçerliydi. Genele baktığımızda iyi oynadığımız bir ilk yarıdan bahsedebiliriz. İkinci yarı ise gereğinden fazla rahat çıktık sahaya diyebilirim. Yaptığımız hatalar, anlaşılır tarzda hatalar değildi. Ancak şöyle bir durum var: Burada oyuncu grubunu suçlamıyorum çünkü kaybettiğimizde hoca ekibi olarak da yaptığımız hataların bilincindeyiz, oyuncu grubu olarak da hata yapmış olabiliriz. Bunu hep beraber göğüslememiz gerekiyor. Taktik olarak çok yanlışlar yaptığımızı düşünmüyorum. Daha çok bireysel anlamda hatalar yaptık. Bu mağlubiyeti analiz edip, önümüze bakacağız. 5-2'lik skor, kabul edilmesi zor bir skor oldu bizim için. Bugün kazansak ligin lideri olabilirdik, bunu rakip yaptı. Rakip maç fazlasıyla ligin lideri oldu, tebrik ediyorum. Biz önümüze bakacağız ve yine kazanma alışkanlığını geri getireceğiz takıma' dedi.

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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Antalyaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika

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