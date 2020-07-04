Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2

STAT: AntalyaHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan ÇimenFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudryashov, Ersan Gülüm (Dk.57 Celustka), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk.45 Chico), Sinan Gümüş, Amilton, Ufuk Akyol, Podolski (Dk.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi

STAT: Antalya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Kudryashov, Ersan Gülüm (Dk.57 Celustka), Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk.45 Chico), Sinan Gümüş, Amilton, Ufuk Akyol, Podolski (Dk.71 Gustavo Blanco), Jahoviç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Martin Skrtel, Junior Çaiçara, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Berkay Özcan (Dk.80 Gökhan İnler), Fredik Gulbrandsen (Dk.59 Robinho), Enzo Crivilli, İrfan Can Kahveci (Dk.90 Elia), Mehmet Topal, Demba Ba (Dk.90 Ponck)

GOLLER: Dk.71 Demba Ba, Dk.90+6 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Jahoviç (Fraport TAV Antalyaspor) - Alexandu Epureanu, Martin Skrtel (Medipol Başakşehir)

Süper Lig 30'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi. Karşılaşma koronovirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı.

9'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta, ceza alanı içinde topla buluşan Podolski, sol ayağı ile sert vurdu. Kaleci Mert Günok'un yumrukladığı top ceza alanına geri döndü. Dönen topu takip eden Sinan Gümüş'ün şutu defansın ayak koyması ile kornere çıktı.

23'üncü dakikada yüzde 64'ü bulan nemden dolayı maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu su molası verdi.

30'uncu dakikada Demba Ba'nın ceza alanı içinden sert şutu üstten auta gitti.

42'nci dakikada Enzo Crivilli'nin ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kaleci Boffin'in solundan dışarıya çıktı.

45+4'ncü dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahoviç'in sert şutu yandan auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50'nci dakikada Enzo Crivilli'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci'nin sert şutunu kaleci Mert Günok yumrukladı. Meşin yuvarlak ceza alanına geri döndü.

56'ncı dakikada Gael Clichy sol kanattan getirdiği topu ceza alanı içindeki Demba Ba'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta çıktı.

60'ncı dakikada Medipol Başakşehir, İrfan Can kahveci ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ceza alanı içine düşen topa Enzo Crivilli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65'nci dakikada oyunda ikinci kez su molası verildi.

71'inci dakikada Antalyaspor ceza alanında yaşanan hava topu mücadelesinde, meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda top arka direkten ağlara gitti: 0-1.

83'üncü dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Mert Günok'tan geri döndü.

90+4'üncü dakikaka Gökhan İnler'in pasında Enzo Crivilli topu boş kale yerine üstten auta gönderdi.

90+6'ncı dakikada Enzo Crivilli sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu Elia'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanarak lig liderliğini sürdürdü.


- Antalya
Antalyaspor, Sinan Gümüş, Yaşar Kemal, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:24 Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:54 Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı 12:42 Fabrika patlamasında annesinin acı haberini vatani görevi sırasında öğrendi 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:04 Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
19:37
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
17:51
Ekmeğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
17:28
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 05:51:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir: 0-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]