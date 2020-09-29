Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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