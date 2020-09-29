Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı transfer etti
Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Fraport TAV Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Mert Yılmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza 'Hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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