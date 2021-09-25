Üye Girişi
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

25.09.2021 19:49

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı, en çok transfer yapan Avrupa ligine sahibiz. Bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef yok. Türk futbolunun geldiği yer maalesef ortada, iflas" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, farklı kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini söyledi. Buz, 'Çok önemli bir maça çıktık. Deplasmanda bu kadar pozisyon yakaladığınız zaman golü atmanız gerekiyor. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Net gol pozisyonları bizdeydi. O nedenle çok üzgünüz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Maalesef futbolda böyle şeyler zaman zaman oluyor. Deplasmanda bu kadar pozisyona girdiğiniz zaman atmanız gerekiyor. Üzgünüz maçın hakkı bu değildi' dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELDİĞİ YER MAALESEF ORTADA, İFLAS"

Daha önceki haftalarda alınan sonuçların takım üzerinde gerginlik oluşturduğunu belirten Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, "Takımın bünyesinde genç oyuncuları barındırmak ve güzel bir şekilde yaymak istiyoruz. Deneyimli oyuncularımız var, onların yanında genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bugün deneyimli oyuncularımızın yanında ligin en genç takımı var. O deneyimli oyuncuları çıkardığınızda uzak ara ligin en genç takımıyız. Bunu görmek ve anlamak gerekiyor. Biz bunun için önemli riskler alıyoruz. Türk futbolunun en büyük problemlerinden bir tanesi en yaşlı, en çok transfer yapan Avrupa ligine sahibiz. Bunu karşılayacak bir ekonomik güç, bunu karşılayacak süre gelen bir yönetim şekli maalesef yok. Türk futbolunun geldiği yer maalesef ortada, iflas" dedi.

"ANTALYASPOR'UN GELECEĞİNİ İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Genç oyuncuların geleceğinin kontrol altına alınması ve yönetilebilir bir takım yaratmak istediklerini ifade eden Yanal, "Antalyaspor takımı, Antalya kenti futbol merkezlerinden biri ve ülkemizi temsil ederken yaklaşık 2 bin takımın geldiği önemli mecra. Organizasyon becerisi çok yüksek. Bu fırsatları ve olanakları kullanabilecek akıl, yönetim şekli bize büyük bir kazanç sağlar. Biz yönetim kurulu ile yaptığımız planlamada bu riskleri alıyoruz. Bu riskleri alırken de genç oyuncularımızı kazanmak için çaba sarf edip Antalyaspor'un geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Hem ekonomik destekten hem de ekonomik desteğin takım içinde yükselebileceği bir ortam yaratmak ve sürdürülebilir ekonomik düzen yaratmak kolay bir şey değil. Bunu sonuç ve süreçle yönetmek oldukça zor" diye konuştu.

"ANTALYA KENTİ, ZAMANI, KONJONKTÜRÜ VE FIRSATI TEPMEMELİ"

Yeni Malatyaspor'a karşı kazandıklarını ve güvenlerini artırdıklarını söyleyen Yanal, "Bugün kazandık ve futbolcuların kendilerine olan güvenini attırdık. Önümüzdeki hafta burada oynayacağız. Umarım kazanıp güveni daha da artırırız. İyi oynadığımız oyunları skora çevirmek gerekiyor. Bunlar güncel sözler istiyorsanız alın. Yok hayır, uzun uzun planlanmış bir takımın planlamasını istiyorsanız onu alın. Antalya kenti, zamanı, konjonktürü ve fırsatı tepmemeli. Bu şansı iyi kullanmalı. Hele hele takımlar zor durumdayken, Antalyaspor'a olağanüstü destek veren bir yapı vardı. Yeni bir yönetim var. Anlayışı, çağdaş ve yaklaşımları doğru. Antalya kentinin ıskalayacağını düşünmüyorum. Takımımızı daha kaliteli bir hale getirmek lazım. Güncel sonuçlarla geçinmek bize ciddi zarar verir. Bundan da kaçınmak lazım" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin maç boyunca taraftarların istifaya davet ettiği ve maç sonunda takımla alkışlamaya gittiği sorulması üzerine Ersun Yanal, "Barışma yok, küs olduğunuz zaman barışırsınız. Benim kariyerim belli, yaptıklarım belli. Tamam Ersun Yanal gider Mehmet gelir, bunlar çözüm değil. Akıllı çözümler, yaklaşımlar değil. Bunların düzeleceğini ve problem olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımızın sevinçlerine katıldım" diye konuştu.

"PERFORMANSINDAN MEMNUN OLMADIĞIM FUTBOLCULAR VAR"

'Takımda performansından memnun olmadığınız var mı" sorusuna ise Yanal, "Var tabii ki. Kadromuzda fazlalık var. Değerli oyuncularımız var. Bu oyuncuları başka takımlarda oynatıp yeniden kazanabiliriz. Onları devre arasında planlayacağız. Ufak çaplı kompakt bir takım oluşturmamız gerekiyor. İyi kadroya sahibiz. Bu kadroyu kullanmak biraz zaman alacak. Antalyaspor'un geleceği adına yapılan planlamalar iyi gidiyor" dedi.

SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ersun Yanal, Antalyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süpermarkete gidenler dikkat! Reyon ile kasa arasında 4 ürünün fiyatında fark tespit edildi 19:40 Süpermarkete gidenler dikkat! Reyon ile kasa arasında 4 ürünün fiyatında fark tespit edildi Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler 19:27 Yanlış ameliyat sonucu doktoru intihar eden kadın konuştu: Hayatımı kararttı, bir de utanmadan icraya verdiler ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın 17:41 TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi 16:23 Arnavutluk'ta Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Federasyon Başkanı'nın yeğeni çıktı! Tutukluluk hali ev hapsine çevrildi Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti 16:07 Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, 15:48 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor 14:47 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor Sivasspor'un savunmacısı Goutas, Süper Lig'e damga vurdu! Gol krallığında forvetlerle yarışıyor         
20:26
Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi         
19:36
Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı Öğretmen ve öğrencilerinin koronavirüs testi pozitif çıkan İmam Hatip Lisesi kapatıldı         
19:23
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan         
18:11
Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar Doğan ve Şahin model araçlar uçuşta! 60 bin TL'den satıyorlar         
16:45
Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Canlı canlı gömülen bebek olayının altından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
16:18
Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu         
15:57
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşinin kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ortaya çıktı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşinin kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı ortaya çıktı         
12:36
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 20:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement