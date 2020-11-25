Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0

25.11.2020 21:25
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor'u Fredy ve Jahovic'in attığı gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Pendikspor'u Fredy ve Jahovic'in attığı gollerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşma, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle Pendikspor'un vuruşuyla başladı. Maçın 13'üncü dakikasında Antalyaspor'da Hakan Özmert'in rakip ceza sahası içerisine gönderdiği top Gökdeniz Bayrakdar'a ulaşmayınca Pendikspor kalecisi Mehmet Cinpir topu kontrol etti. Maçın 23'üncü dakikasında Fredy uzaktan topa sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı gitti. Dakika 40'ı gösterdiğinde Veysel Sarı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Fredy, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk 45 dakikası Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın 66'ncı dakikasında Fredy'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ufuk Akyol, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Mehmet Cinpir, son anda dokunarak topu kornere gönderdi. Dakika 70'te Fredy'nin sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Podolski, şık bir vuruş yaptı ancak top az farkla dışarı gitti. Maçın 76'ncı dakikasında ceza sahasında Emirhan Çağlayan'ın yaptığı müdahale sonucu Podolski yere düşünce Antalyaspor penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçirdi. Jahovic karşılaşmanın 90'ncı dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu kaleye gönderemedi. Maçın uzatma dakikalarında serbest vuruş sonrasında topla buluşan Pendikspor'dan Enis Durak'ın kaleye gönderdiği top direğe çarparak kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.

Antalyaspor aldığı galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci Tur'a yükseldi. Akdeniz ekibi bu sonuçla Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu. Karşılaşmanın 11'inci dakikasında Pendikspor'dan Gökhan Lale, 36'ncı dakikasında ise Eray Ataklı sarı kart gördü.


- Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Pendikspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, 3'üncü zirveyi yaşıyor Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir
Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu         
20:50
Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak Son Dakika! MGK Bildirisi yayımlandı: İrini Harekatı'na karşı gerekli adımlar atılacak         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 168 kişi vefat etti, 28 bin 351 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açık test politikasına geçti! Semptom göstermeyenler de günlük koronavirüs tablosunda yer alacak         
19:46
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
17:41
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor         
17:27
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 21:42:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fraport TAV Antalyaspor - Pendikspor: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei