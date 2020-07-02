Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna'nın doğum günü kutlandı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna'nın doğum günü için kutlama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig'in 30'uncu haftasında lig lideri Medipol Başakşehir ile 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürdü.

Antrenman öncesinde, 44 yaşına giren teknik direktör Tuna için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kutlamaya, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile genel menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, şut ve taktiksel çalışmalarla devam etti.