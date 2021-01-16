Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Teknik direktör Ersun Yanal , sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı 'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm 'e görev verdi.

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Trabzonspor , son oynadığı Göztepe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

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