SPOR Fraport TAV Antalyaspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Son Dakika

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

Alfons Groenendijk: Skordan oldukça memnunum

Volkan Demirel: Maça iyi giremedik

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ile VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skordan oldukça memnun olduklarını kaydeden Alfons Groenendijk, "Karagümrük gibi bir ekibi 3-0 yenmek önemli bir skor. Maça iyi başladık diyebilirim. İlk yarıda her zaman onların sahasına yıktığımız bir oyun vardı. Gereken sadece goldü, o da çok kaliteli bir ayak olan Fernando'dan geldi. Çok kısa sürede takıma alıştı. Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncudan bu kadar kısa sürede verim almak sevindiriciydi. Onun asistiyle ikinci gol geldi. Bu hafta içi çalıştığımız organizasyonlardan biriydi. Kudryashov'u da tebrik ediyorum bu kafa golü için. İkinci yarıya gelirsek rakip oyuna ortak oldu diyebilirim ikinci yarının ilk bölümünde. Yaptığımız değişiklikler takımımızı yeniden ayakta tuttu ve maçı tarafımıza döndürdü" dedi.

"BİRKAÇ GALİBİYETE DAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Gol yemedikleri 5 maçı üst üste oynadıklarını dile getiren Alfons Groenendijk, "Bu bizi ayrı mutlu eden bir detay. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteren faktör. Takımın özgüveni geriye geldi. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Önümüzde Yeni Malatya maçı var. Bu tehlikeli sıralamadan kurtulmak için birkaç galibiyete daha ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

VOLKAN DEMİREL: MAÇA İYİ GİREMEDİK

Maçta iyi oynayamadıklarını dile getiren Volkan Demirel ise "Maça iyi giremedik ve iyi başlayamadığımızı söyleyebiliriz. Kalabalık kaldığımız pozisyonda yediğimiz bir gol ve sonrasında duran toplardan ve kornerden yediğimiz gollerle 2-0 oldu. Karşımızda da istekli ve inançlı, maçı isteyen bir Antalyaspor vardı. 2-0'dan sonra işler kendi adımıza daha da zorlaştı. İkinci yarı değişiklikler yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler ilk 15-20 dakika oyunu çevirmeye yakındı ama sonrasında Antalyaspor'un oyunu dengeye alması skorun buraya gelmesine sebep oldu. Tabi ki bahane üretmek ve bunları söylemek kolay. Hafta içi oynadığımız maçın etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ilk yarıdaki oyun, oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmamaya çalışacağız" dedi.