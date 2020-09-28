Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: 1-0

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

8'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanattan atağında Eren'in ortasında topla buluşan Fredy'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunu kaleci Pantilimon kurtardı.30'uncu dakikada Yukatel Denizlispor'dan Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunu kaleci Boffin kurtardı.35'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un şutunu kaleci çeldi, ardından Bünyamin Balcı'nun altıpas üzerinden şutunda top dışarı çıktı.42'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Nuri Şahin, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu kaleci Pantilimon çıkardı.Maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.58'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin'in köşe vuruşunda altıpas içerisinde topla buluşan Kudryashov'un şutunda Yukatel Denizlispor'da Lopes'ten seken topu Veysel Sarı tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-083'üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Podolski'nin ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Amilton'un vuruşunu kaleci Pantilimon ayağıyla çeldi, devam eden atakta Fredy'nin şutunu da kaleci kurtardı.90'ıncı dakikada Yukatel Denizlispor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Rodellega'nın şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.