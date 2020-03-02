Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam - Son Dakika Spor

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam

6 saat önce

Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.

Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam, System.String[]

Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.


U14 takımı Regnum Carya sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşma öncesi genç sporcular Türk bayrağı açarak kahramanların yanında olduğunu gösterdi. U14 takımı mücadeleyi Osman Özmert, Talha Aydın ve Göktuğ Kağan Irmak'ın golleriyle 3-0 kazandı. - ANTALYA

Regnum Carya, Denizlispor, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
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