Son Dakika › Spor › Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam - Son Dakika Spor
Fraport TAV Antalyasporun altyapından Mehmetçiğe selam
6 saat önce
Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:36 Kaynak: İHA
Fraport TAV Antalyasporun altyapı takımları hafta sonunda oynanan maçlarda rakipleriyle mücadele ederken, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri unutmadı.
U14 takımı Regnum Carya sahasında Denizlispor ile oynadığı karşılaşma öncesi genç sporcular Türk bayrağı açarak kahramanların yanında olduğunu gösterdi. U14 takımı mücadeleyi Osman Özmert, Talha Aydın ve Göktuğ Kağan Irmak'ın golleriyle 3-0 kazandı. - ANTALYA
Son Dakika Şehit cenazesine İYİ Partili vekilin fotoğraf çektirme merakı damga vurdu İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor