Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor'un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: 'Antalyaspor'un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor' - Son Dakika Spor

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor'un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor"

6 saat önce

Antalyaspor, kulübün isim sponsoru Fraport TAV'a ziyaret gerçekleştirdi.

Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol:

Antalyaspor, kulübün isim sponsoru Fraport TAV'a ziyaret gerçekleştirdi.


Başkan Ali Şafak Öztürk, Asbaşkan Berkay Bahar, Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ve yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin katıldığı ziyarete, Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol ev sahipliği yaptı. Ağırlıklı olarak futbolun konuşulduğu sohbette, Genel Müdür Deniz Varol, Antalya Havalimanı ve havayolu taşımacılığı hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Antalyaspor'un yanında olmanın kendilerine güç ve gurur verdiğini belirten Varol, Podolski'nin de Antalyaspor'un marka değerine büyük katkı koyduğunu belirtti. FTA Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de ziyareti, isim sponsorluğu nedeniyle bir kez daha teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.


Antalya'nın Almanya'da çok bilinen bir tatil beldesi olduğunu, ailesinin de defalarca burada tatil yaptığını belirten Lukas Podolski ise, Antalyaspor'un bu anlamda dünya çapında bilinen bir kulüp olması için yönetimin de kendisinin de çaba gösterdiğini kaydetti. Yıldız futbolcu, üzerinde Antalyaspor logosu bulunan çay bardakları ile yapılan serviste çayını yudumlarken, günün anısına imzasını attığı bir formayı da Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol'a takdim etti. Podolski, firma personelinin fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. - ANTALYA

Deniz Varol, Antalyaspor, Podolski, CEO, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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