FRC'de DOSTEK rüzgarı - Son Dakika
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FRC'de DOSTEK rüzgarı

07.03.2022 12:03

FRC'de DOSTEK rüzgarı Denizli OSB Teknik Koleji, uluslararası liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'da hünerlerini sergiledi Güvenli taşımacılık için çözüm ürettiler İzmir'de düzenlenen uluslararası liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'a katılan...

FRC'de DOSTEK rüzgarı

Denizli OSB Teknik Koleji, uluslararası liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'da hünerlerini sergiledi

Güvenli taşımacılık için çözüm ürettiler

İZMİR - İzmir'de düzenlenen uluslararası liseler arası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'a katılan Denizli OSB Teknik Koleji (DOSTEK), güvenli taşımacılık için tasarladıkları robotla kıyasıya yarıştı.

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen FRC, Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Etkinliğe, Denizli OSB Teknik Koleji de katılarak hünerlerini sergiledi. Etkinliğe katılan takımlar, güvenli taşımacılık için tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı.

"Kargoda güven ve hız"

DOSTEK Müdürü Saadettin Dumlu, "Tüm öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri sosyal, teknik, kültürel projeleri gündemde tutuyoruz. Burada sadece 5 öğretmen ve 25 öğrencimiz var ama okulumuzda bulunan 60 öğretmen ve 900 öğrencimizin tümü farklı organizasyonların içerisinde yer alabilecekleri projelerde görev alıyor. Öğrencilerimize mutlaka hayat boyu öğrenme ve takım halinde çalışma prensibini kazandırmayı amaçlıyoruz. Yarışan ekiplerin içerisinde yarışmaya ilk kez katılan ekip biziz. Memnuniyetle görüyoruz ki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ilk yarışma olmasına rağmen çok büyük başarı gösteriyor. Bütün bu şartları hazırlayan Denizli OSB yönetimine, bölge müdürlüğümüze ve bölgemizde bulunan sanayicilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yarışma kapsamını anlatan Dumlu, "Pandemi döneminde kargoculuk çok önem kazandı. Bu senenin teması da bunun üzerine kuruldu. Öğrencilere, kargoda güven ve hız mantığı veriliyor. Toplar da kargo paketini ifade ediyor. Tasarlanan robotların, kargoyu güvenli bir şekilde alıp taşıyarak yerleştirilmesi gerekiyor. Bunun mekaniksel tasarımı ve yazılımını gençlerimiz gerçekleştiriyor" diye konuştu.

"Gece gündüz çalıştık"

DOSTEK Otomasyon Öğretmeni ve FRC Yarışma Mentörü Engin Yılmaz, "FRC'de; nasıl tasarım yaptığınız, güvenliği nasıl sağladığınız, takım çalışmanızın nasıl olduğu çok önemli. FRC'de ilk kez yarışıyoruz ve sadece 6 haftada yarışmaya hazırlandık. Takım olarak iyi bir iş başardık. Robot yapım süreci çok heyecanlıydı. Ekip olarak gece gündüz çalıştık. Güvenli taşımacılık, çağımızda önem taşıyor. Güvenli taşımacılığa çözüm üretmek amacıyla bir yarışma düzenlendi. Kargoyu temsil eden topu güvenli taşmak ve yolculuk süresinin güvenli olması gerekiyor. Çözümü de karmaşık değil, basit bir şekilde bulmak gerekiyor. Kargoları taşırken de atarken de yerleştirirken de mekanizmamızı oldukça basit bir şekilde tasarladık. Bu yüzden tasarımımız burada çok beğenildi" sözlerine yer verdi.

FRC'de DOSTEK rüzgarı
FRC'de DOSTEK rüzgarı
FRC'de DOSTEK rüzgarı

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Öğretmen, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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