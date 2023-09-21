Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu.
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde, daha önce bu başarıyı tam 11 yıl önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında
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