Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu.

İKİ ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

CANER ERKİN'DEN BU YANA BİR İLK

Sarı-lacivertlilerde, daha önce bu başarıyı tam 11 yıl önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında