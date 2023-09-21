Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu - Son Dakika

Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu

Son Güncelleme: 21.09.2023 21:19

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, 11 yıl sonra bir ilki yaşattı. Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce 2012 yılında Caner Erkin, Borussia Mönchengladbach maçında gerçekleştirmişti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2 asist yapan ilk oyuncu oldu.

İKİ ASİST YAPTI

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile oynadığı maçta ilk iki golde asist yapan Fred, sarı-lacivertli takımda 11 yıl sonra bir ilki yaşadı.

11 yıl sonra bir ilk! Fred Fenerbahçe tarihine geçti

CANER ERKİN'DEN BU YANA BİR İLK

Sarı-lacivertlilerde, daha önce bu başarıyı tam 11 yıl önce Caner Erkin, 2012 yılında Borussia Mönchengladbach maçında

11 yıl sonra bir ilk! Fred Fenerbahçe tarihine geçti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Borussia Mönchengladbach, Caner Erkin, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu - Son Dakika
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