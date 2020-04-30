FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması sürüyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB); TCG SALİHREİS Fırkateyni ve görevli helikopterin, dün akşam İyon Denizi'ne düşerek kaybolan Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "TCG SALİHREİS Fırkateynimiz ve görevli helikopterimiz, dün akşam İyon Denizi'ne düşerek kaybolan Kanada'ya ait FREDERICTON Fırkateyni'nin helikopterini ve mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" denildi. Paylaşımda ayrıca, söz konusu arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.