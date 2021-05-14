Free Fire Ban Duyurusu yayınlandı! - Son Dakika

111 Dots Studio tarafından geliştirilen battle royale oyunu Garena Free Fire Ban Duyurusu oyunun sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Free Fire ekibi, oyunun istemcisinin, özellikle karakter, dokular, arka planlar gibi dosyalarını değiştiren bir hile fark etti. Bunun üzerine sosyal medya hesaplarından yeni bir Anti-Hack stratejisi getireceğinin duyurusunu Free Fire severlere duyurdu.

Oyunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Değerli kahramanlar,

Hilecilere karşı amansız mücadelemize dair bir güncelleme ile karşınızdayız!

Ekibimiz, Free Fire oyun istemcisinin, özellikle karakter, dokular, arka planlar gibi dosyalarını değiştiren bir hile fark etti. Bununla mücadele etmek için yakında yeni bir anti-hack stratejisi tanıtılacak.

Belirli model dosyalarını değiştirdiği tespit edilen hesaplar üç gün süreyle yasaklanacak. Bekleme süresini bildirmek için oyuna giriş sırasında bir ban bildirim penceresi açılacak.

Anti-hack ekibi, hilecilere karşı sıfır tolerans politikasını izler. Free Fire oyun istemcisine müdahale eden veya değiştiren herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına izin verilmediğini lütfen unutmayın. Anti-hack sistemimizi sürekli olarak optimize ederek tüm oyuncularımız için adil bir oyun ortamı sağlayacağız.

Free Fire'da geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarın, biz hilecileri yolunuzdan çekmek için her zaman oradayız!

Free Fire'ın hilecilere göz yummayacağını paylaştığı bu gönderiyle anlamış oluyoruz. Umuyoruz ki ekip bir şekilde hile kullanımının önüne geçer ve Free Fire severlerin içi biraz da olsa rahat eder.