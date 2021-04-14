Free Fire, "Nakavt Gecesi" etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Free Fire, "Nakavt Gecesi" etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor!

14.04.2021 23:15
Free Fire, "Nakavt Gecesi" etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor!

Son yılların en çok indirilen mobil oyunu Free Fire, büyük bir etkinlikle geliyor. Free'ın son büyük etkinliği olan "Nakavt Gecesi" birçok sürprizi oyun severlerle buluşturmayı bekliyor. İşte gelecek içerikler ve ödüller!

2019, 2020 ve 2021 yıllarında dünyanın en çok indirilen mobil oyunu olan Free Fire, oyun severleri eldivenleri giymeye ve Navakt Gecesi için ringte kozlarını paylaşmaya davet ediyor. Etkinlikte yeni oyun içi mekanikleri ve özel bir arayüz yer alacak. Ayrıca, çok sayıda heyecan verici ödül de oyuncularla buluşacak.

Nakavt Gecesi, karşıt gruplara ait olduklarını keşfeden ve ayrılan eski sevgililer, Laura ve Rafael'i oyunculara tanıtacak. Kaderleri dövüş gecesine ayrı ayrı kayıt yaptırdıktan sonra kesişecek ve savaşırken kaderleriyle sınanacaklar.

"NAKAVT GECESİ" İÇİN GELECEK İÇERİKLER VE ÖDÜLLER GÖZ DOLDURUYOR

Free Fire, oyuncularla oyun için yeni bir mekanik ve günlük görevleri 22 Nisan'da sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu büyük günde, aktiviteler, oyuna giriş bonusu ve özel Nakavt Gecesi temalı ödüller de oyuncuları bekliyor. Bunlara Laura ve Rafael'in kadın ve erkek boksör paketleri eşlik edecek.

Hayatta kalanları Nakavt Gecesi'nin yanı sıra, son yamada bir sürü yenilik bekliyor. Bu yeniliklerin başında ise bir süredir çokta talep edilen Yeni Bermuda'nın geri dönüşü olacak. Karakter gelişimi ve beceri sistemleri de çeşitli değişikliklere uğrayacak. Hayatta kalanlar artık sadece hafıza parçalarını kullanarak karakterlerini yükseltebilecekler. Bunu da sadece Free Fire oynayarak kazanabilirler.

YORUMLAR
500
Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Free Fire, 'Nakavt Gecesi' etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor! - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Free Fire, "Nakavt Gecesi" etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement