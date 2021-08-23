Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor - Son Dakika
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Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor

Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor

23.08.2021 10:39

Toplamda 150.000 TL'lik ödül havuzuna sahip Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde yarışacak 12 takımın belli olmasının ardından Şampiyonluk Serisi, 20 Ağustos günü başladı. Ligde başarıya ulaşan 6 takım Free Fire World Series'de boy gösterme şansı elde edecek.

20 Ağustos'tan 19 Eylül'e kadar sürecek olan Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde, 12 takım 64 maç üzerinden kıyasıya mücadele edecek. Maçlar her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00'te canlı yayında oynanacak.

Free Fire Türkiye Şampiyonluk Serisi'nde mücadele eden takımlar:

  • Fastpay Wildcats
  • Karagümrük Espor
  • Crew Esports
  • Dark Passage
  • Bulls Esports
  • BAL Espor
  • GOF Espor
  • Unknownpros
  • Otherside Esports
  • Sivasspor Espor
  • FANATIC
  • BackSTREET
Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor

Mücadeleler Free Fire resmi YouTube ve Nimo TV kanallarında canlı yayınlanmakta:

Türkiye Şampiyonluk Serisi 2021'in kazanan ilk iki takımı, doğrudan Avrupa Pro Sezon III Finalleri'nde oynamaya hak kazanacak. 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren takımlar ise Avrupa Pro Sezon III Yarı Finalleri'nde oynamaya hak kazanacaklar.

Free Fire Türkiye Şampiyonluk serisi devam ediyor
Kaynak: Bültenler
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