Free Guy filmindeki Ryan Reynolds, Fortnite'a skin olarak geldi!

Battle royale oyunu Fortnite, içerik güncellemerine devam ediyor. Oyuna eklenen ünlü oyuncular, sporcular ve şarkıcıların ardı arkası kesilmezken, bu sefer gelen karakter bir film yıldızı oldu.

Free Guy filminin başrol oyuncusu Ryan Reynolds'ın, filmin bir bölümünde kendisini durdurmak için ortaya çıkan kaslı hali Fortnite'a ekleniyor.

Oyunda Good Guy ifadesini açmak için yapılması gereken bazı görevler var. Free Guy görevlerinden herhangi birini tamamladığınızda, Ryan Reynolds, küçük pencereli bir ekranda karşınıza çıkıp sizi tebrik ediyor. Etkinlik 12 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

RYAN REYNOLDS FORTNITE'A KARAKTER OLARAK EKLENDİ

Fortnite resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan video paylaşımın açıklamasında, "Adada her zaman biraz daha nezaket kullanabiliriz, bu yüzden Guy yapması gereken birkaç görevle geldi" yazıyor.

"Guy'la tanışın. Her gün gördüğünüz normal insanlardan biri diyemeyiz. Guy, banka memurluğu yaptığı hayatının aslında göründüğü gibi olmadığını öğrendi. O aslında açık dünya bir oyundaki bir karakterden ibaret. Şimdi de Fortnite'a mı geliyor?

Öyle denilebilir. Bilmeyenler için söyleyelim; Guy'ın, Free City'yi kurtarmaktan başını kaldıracak vakti yok. Bu yüzden Savaş Otobüsü'ne binmese de kendini göstermekte oldukça kararlı. Yeni Gerçek Kahraman görevlerini tamamlamak için ATM arayın ve Guy'ın talimatlarını izleyin."

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