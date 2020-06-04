Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun - Son Dakika

Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun

Rimuut'un 32 ülkeden bağımsız profesyonellerle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, COVID-19 salgını freelancer'ların (serbest çalışanlar) çalışma düzenlerini, gelir beklentilerini ve motivasyonunu etkiledi.

Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun, System.String[]

Rimuut'un 32 ülkeden bağımsız profesyonellerle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, COVID-19 salgını freelancer'ların (serbest çalışanlar) çalışma düzenlerini, gelir beklentilerini ve motivasyonunu etkiledi. Ekonomik kaygılara karşın esnek ve bağımsız çalışma yine de tercih edilmeye devam ediyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği COVID-19 salgını, pek çok alanda olduğu gibi iş dünyasında da dengelerin değişmesine neden oldu. Alınan sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında dünya genelinde binlerce şirket uzaktan çalışma modelini deneyimledi. Freelance çalışma düzeninde bireysel profesyonellere ve şirketlere yönelik yenilikçi çözümler sunan finans şirketi Rimuut, bağımsız profesyonellerin 'Yeni Normal'de freelance çalışma ile ilgili düşüncelerine ışık tutmak amacıyla, 32 ülkeden binlerce freelancer'ın katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma bulgularına göre, freelancer'ların yüzde 44'ünün gelirlerinde düşüş meydana geldi. Her 3 bağımsız profesyonelden biri oluşacak yeni rekabet ortamında iş bulabilmek için hizmet bedellerini düşürmeleri gerekebileceğini düşünüyor. İş yüklerinde artış olmamasına karşın çalışma saatlerinin uzadığını ifade eden katılımcılar, salgının gündelik çalışma düzenlerini de etkilediğini ortaya koyuyor.

GELİR DÜŞÜŞÜ EN ÇOK KREATİF SEKTÖRDE GÖZLEMLENİYOR

Rimuut'un verilerine göre salgın sürecinde gelir kaybı yaşayan yüzde 44'lük kesime ek olarak, her 2 bağımsız profesyonelden biri gelecek aylarda gelirlerinde düşüş öngördüklerini belirtiyor. Gelir kaybı yaşanan hizmet alanlarının başında ise yüzde 35 ile tasarım ve kreatif geliyor. Bu alanı yüzde 31 ile danışmanlık, yüzde 26 ile 'yazarlık ile satış ve pazarlama', yüzde 22 ile 'çeviri hizmetleri' izliyor.

Gelir kaybı yaşayan freelancer'ların coğrafi dağılımında ise yüzde 37 ile Türkiye ve yüzde 35 ile AB ülkeleri öne çıkıyor. Tüm bunların yanında, salgın sürecinde gelir ve müşteri kaybı yaşadığından söz etmeyen yüzde 28 oranında önemli bir kesim olduğu da görülüyor.

TALEPTEKİ DÜŞÜŞ VE REKABETTEKİ ARTIŞ ÜCRETLERİ DÜŞÜREBİLİR

Araştırma sonuçlarının ortaya koyduğu bir diğer çarpıcı bulgu ise yeni normal dönemde serbest çalışanların ücretle ilgili düşünceleri oldu. Freelancer'ların yüzde 32'si iş bulabilmek için daha uygun ücretler teklif etmeleri gerekeceğini düşünürken, bu düşünceye sahip olanların yüzde 55'i rekabetin artacağını öngörüyor.

Daha uygun ücret tekliflerinde bulunmaları gerekeceğini düşünenlerin iş alanlarına bakıldığında yüzde 45 ile tasarım ve kreatif alanı öne çıkarken, bunu yüzde 31 ile web, mobil ve yazılım geliştirme izliyor.

İŞ YÜKÜ AZALIRKEN ÇALIŞMA SÜRESİ UZUYOR

Freelancer'ların finansal durumlarının yanı sıra iş düzenlerine ilişkin saptamaların da yer aldığı araştırmada pandeminin iş yükü ve motivasyon üzerindeki etkileri dikkat çekti. Gelirleri azalan profesyonellerin yüzde 29'u motivasyonlarında düşüş olduğunu belirtirken, iş yükünde azalma olduğunu kaydeden kesim yüzde 36 ile öne çıkıyor. Buna karşın pandemiyle iş yükünde artış olduğunu belirten yüzde 16'lık bir kesim de bulunuyor.

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise iş yükünde artış olmamasına rağmen çalışma saatlerinin uzadığının ifade edilmesi oldu. Daha uzun saatler çalışanların yalnızca yüzde 13'ü iş yükünde düşüş olduğunu belirtiyor. Bu da iş saatlerinde iş yükünden ziyade konsantrasyon ve motivasyon kaynaklı uzama olduğuna işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 10'u çalışma saatlerinin gündüz-gece ekseninde değiştiğini, yüzde 18'i ise iş ve kişisel yaşam dengesini kuramadığını ifade ediyor. Bu oranlar düzen değişikliği yaşansa da yaygın bir adaptasyon sorunu olmadığını gösteriyor. Araştırma ekibi bu durumu freelancer'ların pandemi öncesinde de evden çalışmaya alışkın oldukları ve bu düzenle barışık oldukları gerçeğiyle ilişkilendiriyor.

YENİ NORMALDE FREELANCE ÇALIŞMAYA YENİ YAKLAŞIMLAR

Araştırmada freelancer'ların salgın sonrası yeni normal döneme ilişkin öngörülerine de ışık tutuluyor. Katılımcıların yüzde 41'i freelance çalışmanın yaygınlaşacağını öngörürken yüzde 50'si freelance çalışmaya yaklaşımların olumlu yönde değişeceğini ifade ediyor.

Yüzde 48 oranındaki önemli bir kesim piyasanın freelancer'lar için daha rekabetçi hale geleceğini düşünürken, bu süreçte yeni adaptasyon becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtenler yüzde 48, yeni müşteriler bulmaya yöneleceğini söyleyenler ise yüzde 47 ile öne çıkıyor. Buna karşın daha köklü değişimlere yönelen ve yeni rekabet ortamında mevcut hizmet alanlarını değiştirmeleri gerekeceğini düşünenler de yüzde 17 olarak kaydediliyor.

FREELANCER'LAR ÇALIŞMA DÜZENLERİNDEN MEMNUN

Freelance çalışanlara ve şirketlere yönelik finans çözümleri sunan şirkete göre, freelancer'ların pandemi öncesi döneme kıyasla çalışma düzenlerine bakış açıları yüzde 68 oranında olumlu yönde değişim gösteriyor. Sürecin olumsuz ekonomik etkilerine rağmen, bağımsız çalışma düzeni bu kesimin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

GELECEK, FREELANCE ÇALIŞMAYA KUCAK AÇACAK

Rimuut tarafından yapılan açıklamada, evden ve esnek çalışmayı zorunlu hale getiren pandemi sürecinin gelecekte işgücünde, çalışma modellerinde ve işverenlerin serbest çalışmaya yaklaşımında büyük değişimlere yol açacağını öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca açıklamada; pandeminin mecbur ve mümkün kıldığı evrensel esnek çalışma deneyimi, belirsizlik ile zorlukların ötesinde kısa vadede serbest çalışma kültürünün gelişim göstermesine, atılımlara zemin hazırlanmasına ve iş dünyasında freelance çalışanlara daha fazla katılım olanağı sunan adımlar atılmasına önayak olacağı aktarıldı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun - Son Dakika

Son Dakika

Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu         
10:10
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır         
10:07
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken yeni tehlike peydah oldu! Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken yeni tehlike peydah oldu! Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla         
10:07
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi         
09:57
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı         
09:57
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı         
09:49
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi         
09:46
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı         
09:45
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü         
09:43
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi         
09:42
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Büyük piki atlattık ancak sonbahara doğru risk görüyoruz         
09:37
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı! Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!         
09:33
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası         
09:33
Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı Son dakika: Çin'de bıçaklı saldırgan anaokulunda çoğu çocuk 39 kişiyi yaraladı         
09:21
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi         
09:18
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek         
09:16
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor         
09:08
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti         
09:05
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı 48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı         
08:50
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti         
08:48
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı         
08:37
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor         
08:25
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi         
07:23
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü         
06:47
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı         
02:57
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı         
00:28
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0 Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0         
00:17
Beyazıt Öztürk'ten Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum         
00:00
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi         
23:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 10:56:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Freelance çalışanlar ekonomik belirsizliklere rağmen çalışma düzenlerinden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]