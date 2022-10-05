Kurumların global finans partneri Rimuut, yolculuğuna Ruul ismiyle devam edecek!

2017 yılından bu yana modern ve bağımsız çalışma düzeni için faturalandırma, iş sözleşmeleri ve ödeme özellikleriyle "freelance" çalışanlara ve onları istihdam eden kurumlara hizmet veren Rimuut, vizyon, tasarım ve ürün değişiklikleriyle yoluna Ruul ismi ile devam edecek. İsim değişikliğiyle beraber hizmet yelpazesini de genişleten şirket, orta ve uzun vadede yeni çalışma trendlerinin ihtiyaçlarını da öngörerek yeni bir yol haritası çıkardı. İşte ayrıntılar…

Kendi kendini yönetme kültürü

Dijitalleşmeyle birlikte ortaya çıkan, pandemiyle ivme kazanan uzaktan çalışma modeli, farklı ihtiyaçları da beraberinde getirdi. 2017 yılında Avrupa'da Rimuut adıyla kurulan Ruul, özellikle finans yönetimi noktasında verimli ve güvenilir bir çözüm ortağı arayan freelance çalışanlar ve onlardan dijital hizmet alan kurumlar için global finans ve çalışma çözümleri üretiyor.

Yakın zamanda marka dönüşümü geçiren Ruul, çalışanların kendi kendini yönetmesi anlamına gelen "otonom" çalışma esasına bağlı yeni vizyonuyla, günümüzün iş ekosisteminde çalışanlar ve kurumların global ölçekte yasal bir çerçevede ilişkilenmesi için yeni özellikler ve destekleyici kaynaklar geliştiriyor. Ruul günümüzde 120'nin üzerindeki ülkede 140'tan fazla para birimi ile 50.000+ bağımsız çalışan ve 10.000+ kuruma hizmet veriyor.

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Daha önce uzaktan (remote) çalışmayı ve faturalandırma çözümünü merkezine alan Ruul, odağını genişleterek modern çalışmanın bugünkü anlamına ve farklı ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşuyor. Şirketin yeni ismi Ruul, İngilizcede "yönetmek" anlamına gelen "rule" sözcüğünden geliyor. Ruul, yeni ürünleri ve vizyonuyla, pandemiyle birlikte yeni işgücü ve iş imkanlarına yer açan çalışma dünyasında yeteneklerin ve kurumların konumdan bağımsız çalışmasına ve "otonom" (kendi kendini yöneterek) çalışma kültürüne adaptasyonuna yönelik çözümler üretiyor.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 2022 verilerine göre, sayısı dünyada yaklaşık 1.1 milyara ulaşan freelance çalışanlar, küresel işgücünün yüzde 35'ini oluşturuyor. Ruul hızla büyüyen bu alanda öncülüğüyle ve deneyimiyle çalışanları ve kurumları alternatif çalışma düzenlerine uyumlu hale getirecek araçlar, kaynaklar ve çözümler üreterek modern çalışmanın gerekliliklerini yerine getiriyor.

Çalışma döngüsünün tüm aşamaları için tek bir platform

Zamanın ruhunun da kendilerinden yana olduğunu söyleyen Ruul'un eş kurucu ortağı Mert Bulut, ürün yelpazesini genişlettiklerini dile getirdi. İş bulmadan faturalandırmaya, uluslararası işe alım ve bordrolamadan vergi danışmanlığına ve bankacılık hizmetine birçok çözümü tek bir platformda sunmaya hazırlandıklarını belirten Bulut, bir çalışma döngüsünün gerektirdiği tüm aşamaların çalışanlar ve kurumlar tarafından kolayca yönetilebildiği, çok yönlü ve güçlü bir yapıya kavuştuklarını kaydetti.

Modern iş ekosistemi için evrensel çalışma çözümleri

Amerika'da başlayan Büyük İstifa dalgasıyla, dünya çapında milyonlarca çalışan daha iyi koşullarda çalışma talebiyle işlerinden ayrıldı. Günümüzde çalışanların kişisel hayatlarıyla dengeli ve arzuladıkları artıları onlara sunan bir çalışma hayatı talep ettiğini ifade eden Ruul temsilcileri, modern çalışmanın kişinin kendisine uyan özgün koşulları karşılayabilecek çalışma düzenini kendi oluşturması esasına dayandığını vurguluyor.

Dünyada dört günlük çalışma ve tamamen uzaktan çalışma için yasal düzenlemeler yapıldığını ve artık standart çalışma programları ve alışkanlıklarının yıkıldığını görüyoruz.

Ruul, çalışanların kendi çalışma kurallarını belirleyebildikleri bir düzeni mümkün kılmanın ana misyonu olduğunu belirtiyor. Güçlü kurumların ancak özgür, mutlu, huzurlu ve işinden tatmin çalışanlarla mümkün olduğunu ifade eden Ruul temsilcileri, kurumların da günümüzün gerçeği olan "otonomi" (kendi kurallarını koyma) kültürüne adapte olmaları gerektiğini savunuyor.

Bu adaptasyonu sağlamak için evrensel ve çağa uygun çalışma çözümleri geliştiren Ruul, kurumlar ve bireylerin en sağlıklı biçimde eşleşmeleri ve sürdürülebilir iş ilişkileri geliştirmeleri için çabalıyor.

İş dinamiklerinin dönüşümüne adapte olmak için yeni çözümler ve kaynaklar

Dünyanın her yerinde iş yapabilme hayalini gerçeğe dönüştürme hedefinde olduklarını ifade eden Ruul kurucu ortaklarından Esen Bulut ise, çalışmanın bürokratik ve psikolojik zorluklarının da ortadan kaldırılmasını önemsediklerini vurguladı. Her yeteneğin kişisel yaşamıyla dengeli ve kendi ihtiyaçlarıyla güdümlü bir iş yaşantısı olabileceğine inandıklarını söyleyen Esen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurumların özgürce çalışmayı merkeze alan bir kültürü inşa etmesinde onlara yol gösterici olacak önemli bir bilgi kaynağı olma yolunda da ilerliyoruz. Kılavuzlar, araştırmalar ve analizlerle Ruul'un iş dinamiklerinin dönüşümünde öncü konumunu pekiştirecek yeni çalışmalar da Ruul'un ajandasında yer alıyor."