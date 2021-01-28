Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün? - Son Dakika

Freelance: Tek başına gazetecilik nasıl mümkün?
28.01.2021 13:44
Volkan Nakiboğlu ve Anıl Ergin, Freelance isimli belgesellerinde vizörü herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan çalışan gazetecilere, foto muhabirlerine ve kameramanlara çeviriyor.
DUVAR - Volkan Nakiboğlu ve Anıl Ergin, Freelance isimli belgesellerinde vizörü herhangi bir medya kuruluşuna bağlı olmadan çalışan gazetecilere, foto muhabirlerine ve kameramanlara çeviriyor. Deneyimli gazeteciler Ünsal Ünlü, Zafer Arapkirli, Pelin Ünker, foto muhabirleri Abdurrahman Antakyalı, Tolga Adanalı, serbest gazeteci ve kameramanlar Özgür Arslan ile Christian Ferland tek başına gazeteciliği anlatıyor.
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