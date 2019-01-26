Freesync Monitörde G-Sync Açma Rehberi
23 dakika önce
FreeSync monitörde G-Sync açıyoruz!
FreeSync monitörde G-Sync açıyoruz! AdaptiveSync olarak da adlandırılan teknoloji eskiden sadece AMD ekran kartlarında açılabiliyordu, şimdi Nvidia
ekran kartlarında da bu özellikten yararlanmak mümkün. Peki nasıl? Detaylar çok önemli: https://www.technopat.net/2019/01/26/...
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:03 Kaynak: Youtube
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