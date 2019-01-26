Son Dakika Haberleri: Freesync Monitörde G-Sync Açma Rehberi

Freesync Monitörde G-Sync Açma Rehberi

23 dakika önce

FreeSync monitörde G-Sync açıyoruz!

FreeSync monitörde G-Sync açıyoruz! AdaptiveSync olarak da adlandırılan teknoloji eskiden sadece AMD ekran kartlarında açılabiliyordu, şimdi Nvidia ekran kartlarında da bu özellikten yararlanmak mümkün. Peki nasıl? Detaylar çok önemli: https://www.technopat.net/2019/01/26/...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:03 Kaynak: Youtube

Nvidia, Ekonomi
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