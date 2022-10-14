Çinli Doktorlar Sierra Leone Hastanesindeki Sağlık Personeline Sıtma Tedavisi Eğitimi Verdi

FREETOWN, 14 Ekim (Xinhua) -- Sierra Leone'de bulunan Çinli sağlık ekibi Perşembe günü, Çin-Sierra Leone Dostluk Hastanesi'ndeki sağlık personeline sıtma önleme ve tedavisi konusunda eğitim verdi.

Çinli doktorlar tarafından verilen eğitim, bir PowerPoint sunumu, video belgeseli ve pratik çalışma şeklinde oldu ve meslektaşlarının salgın hastalıkla başa çıkma kapasitelerini artırmayı amaçladı.

Ekibin üyelerinden laboratuvar uzmanı Zhan Xinjie, hastalık hakkında bilgi verdi, dünyanın çeşitli yerlerinde sıtmaya neden olan farklı parazit türlerini araştırdı ve yerel sağlık personeline en son laboratuvar teşhis yöntemlerini aktardı.

Zhan, "Eğitim yoluyla hastalık hakkında daha derin bir kavrayışa sahip olup önleme ve tedaviyi güçlendirmek için birlikte çalışmayı umuyoruz" dedi.

Hastanenin yerel doktoru Sallieu Kamara da, Çinli ekibe yerel personele yönelik kapsamlı bir eğitim paketi hazırladıkları için teşekkür etti ve yeni bilgilerin sıtmanın daha hızlı teşhisinde onları destekleyeceğini söyledi.

Hastanenin hala pratik teşhisleri koymak için ekipman eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu belirten ve Çin tarafını onlara destek sunmaya devam etmeye çağıran Kamara, "Yetkin ve eğitimli kadromuzla daha fazla hayat kurtarmaya kararlıyız" dedi.