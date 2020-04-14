FreeZone'dan online konserler serisi

Vodafone FreeZone, her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak olan "Napiim Evdeyim" konseptli online konserler serisi gerçekleştirecek.



Vodafone'dan yapılan açıklamada, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone'un, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan evde kal tedbirlerine yeni bir online konserler serisiyle destek vereceği belirtildi.



"Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri"nin ilk konuğu, Türkçe rap'in başarılı isimlerinden Patron (Ege Erkurt) olacak. Patron konseri, 14 Nisan Salı günü saat 22.00'da yayınlanacak. "Vodafone FreeZone Napiim Evdeyim Konserleri"nde ilerleyen haftalarda "Chaby Han'la K-Pop" ve "Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar'la Akustik" konserleri gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Kovid-19 ile mücadelede toplumun her kesiminin olduğu gibi gençlerin de yanında olduklarını kaydetti.



Aksoy, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilmesi gereken bir dönemde olunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Gençlerimizin evde kalmalarını teşvik etmek ve onlara bu süreçte güzel bir müzik deneyimi sunmak için online konser serisine başlıyoruz. Gençlerin en sevdiği müzik türlerinde canlı konserler düzenleyeceğiz. Evde kaldığımız bu dönemde 'napıyorsun?' sorusuna en çok verdiğimiz cevabı konserlerimizin konsepti olarak belirledik ve konserlerin adına 'Napiim Evdeyim Konserleri' dedik. Tüm gençlerimizi 'evde kal' günlerinde müzikle moral bulmaya davet ediyoruz."