FreeZone'dan Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konseri - Son Dakika

FreeZone'dan Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konseri

16.12.2020 16:27
FreeZone'dan Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konseri, System.String[]

Vodafone FreeZone, 24 Aralık'ta Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirecek.

Vodafone FreeZone, 24 Aralık'ta Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamaya devam ediyor.

Vodafone FreeZone, 24 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini düzenleyecek. Türk pop müziği sanatçısı Edis'in sahne alacağı konser seyircisiz gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin 81 ilinden on binlerce kişi, saat 20.30'da başlayacak konseri Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden, ister cep telefonlarından, ister bilgisayarlarından, isterlerse tabletlerinden canlı olarak ve ücretsiz izleyebilecek.

Müzikseverler, kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanarak Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edis, konseri heyecanla beklediğini belirterek, "24 Aralık'ta yapacağımız konser hem kendi alanında hem de benim için bir ilk olacak. İzleyicilere sıradışı bir deneyim yaşatacağız. Uzun bir aradan sonra tekrar stadyum konserine çıkacak olmak heyecan verici. Dijital teknolojiler sayesinde milyonlarca müziksevere aynı anda ulaşacağız. Ekranları başındaki seyircilerimle YouTube sohbet üzerinden sürekli etkileşimde olacağız. Emojilerle, istek parçalarla ve hatta alkışlarla renklenecek bir dijital konser olacak. Hep birlikte eğleneceğiz, moral bulacağız. Bu güzel iş birliği için Vodafone'a teşekkür ediyorum. Herkesi konserimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İzleyiciler led ekranlara yansıtılacak

Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park'ta özel bir sahne kurulacak. Fiziksel olarak katılımın olmayacağı konseri online izleyen gençler led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirilecek.

Vodafone FreeZone diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunacak. Dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda izleyicilerin kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlanacak.

Konser öncesi Edis'in hesabından yapılacak duyuruyla, konsere birlikte gelmek istediği arkadaşını etiketleyenler arasından seçilecek kişilere konser kiti gönderilecek. Seçilen gençler led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirilecek ve Edis ile sahnede online deneyim yaşayacak.

Vodafone Park, Vodafone, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FreeZone'dan Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konseri - Son Dakika


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