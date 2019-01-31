Son Dakika Haberleri: Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda

Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda

1 saat önce

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 2 yıldır destek verdiği espor pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Freezone, Gaming İstanbul Fuarı'nda, System.String[]
Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 2 yıldır destek verdiği espor pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'de esporun gelişimine destek vermeyi hedefleyen Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone çatısı altında tutku alanı oyun olan gençlere ulaşmaya devam ediyor.

2 yıl önce Türkiye'nin en büyük espor takımlarından Bahçeşehir SuperMassive ile iş ortaklığına giden, geçen yıl ise Türkiye'deki en büyük profesyonel espor ligi League of Legends Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olan Vodafone, bugün başlayıp 3 Şubat'a kadar sürecek Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki Gaming İstanbul 2019 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'na (GIST 2019) katılacak.

Vodafone FreeZone, ikinci kez katılacağı GIST Fuarı'nda genç oyunseverler için sunduğu Gamer Paketleri'ne ek olarak mobil ödeme kampanyaları ve yeni kampanyalarını da tanıtacak. Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlenecek.

"2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Yaptığımız iş birlikleriyle oyunculara fayda sağlayacak projelere imza atıyoruz. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılı sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz. Türkiye'de espor pazarının gelişimi açısından önemli bir etkinlik olan Gaming İstanbul Fuarı'nda bir kez daha genç oyunseverlerle buluşacağız. Gençleri, yeni ürün ve kampanyalarımızı tanıtacağımız, ayrıca sürpriz etkinliklerle güzel bir fuar deneyimi yaşatacağımız Vodafone FreeZone standına bekliyoruz."

Dördüncü kez kapılarını açacak


Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan fuar, oyunseverlere dünyada ilk defa çıkacak oyunlarla tanışma, heyecan dolu turnuva ve yarışmalara katılma fırsatı sunacak.

Fuar, Pitch & Match ve Networking Partisi ile oyun dünyasının farklı alanlarından profesyoneller arasında etkili bir iletişim kurulmasını ve katılımcıların iş ağlarını genişletmelerini de sağlayacak.

Diğer yandan, GIST Geliştiriciler Konferansı, gençler için ünlü oyunların geliştirici, tasarımcı, programcılarıyla tanışma ve onların tecrübelerinden faydalanma imkanı sunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:48 Kaynak: AA

Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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