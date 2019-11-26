Son Dakika Haberleri: FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor
Son Dakika Güncel FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor - Son Dakika

FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor

6 saat önce

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya'nın ilk single'ı "Hiç Kalma", 4 Aralık itibarıyla, GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor, System.String[]

"Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nda halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya'nın ilk single'ı "Hiç Kalma", 4 Aralık itibarıyla, GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Vodafone'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması"nın birincisi Baran Sertkaya, ilk single çalışması "Hiç Kalma" ile dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 6 bin 800'ü aşkın kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Baran Sertkaya, yarışma boyunca Simge, Buray ve Tarık Sezer'den koçluk alma fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sertkaya, "Benim için eşsiz bir deneyim oldu. Yarışmada Buray, Simge ve Tarık Sezer'le çalışmak büyük şanstı. Güzel bir single hazırladık. Çok saygı duyduğum müzisyenler şarkımıza destek oldu. Dinleyicilerimizin beğeneceğini umuyoruz. Heyecanlıyım. Vodafone FreeZone ailesine ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici
Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ali Babacan, "Uluslararası finans çevreleri sizi neden istiyor?" sorusuna cevap: Bunlar boş iddialar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:07:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FreeZone müzik yarışması birincisinin single'ı çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]