FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi - Son Dakika

FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi

14.04.2021 11:15
FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi, System.String[]

Riot Games, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) ile birlikte kış mevsimi finali kapsamında ana partneri olarak Coca-Cola ile anlaşmaya vardı.

Riot Games, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) ile birlikte kış mevsimi finali kapsamında ana partneri olarak Coca-Cola ile anlaşmaya vardı.

Sezon boyunca üst düzey rekabete ve milyonlarca izleyicinin takip ettiği yayınlara ev sahipliği yapan VFŞL lig aşaması sona ererken kış mevsimi finaline son bir adım kaldı. Riot Games, VFŞL ile birlikte kış mevsimi finalinin de ana partnerliğini Coca-Cola'nın üstlendiğini duyurdu. 2019'dan beri iş birliklerini devam ettiren iki dev şirket, 2018 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) etkinliği özelinde de iş birliği anlaşması imzalamıştı.

"Yeni iş birlikleri ve içerikler ile tüketicileriyle farklı platformlarda buluşmaya gayret eden bir markayız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Coca-Cola Türkiye Pazarlama Direktörü Doruk Alptekin, Riot Games ile yapılan ana partnerlik anlaşması ile ilgili olarak, "Yeni iş birlikleri ve içerikler ile tüketicileriyle farklı platformlarda buluşmaya gayret eden bir markayız. Sporun yepyeni bir yüzünü bizlerle tanıştıran ve bunu dünyada başarıyla temsil eden Riot Games ile hayata geçirdiğimiz bu partnerlikten dolayı çok mutluyuz. Coca-Cola ve Riot Games güçleri bir araya geldiğinde, herkesi çok keyifli bir finalin bekleyeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

"Coca-Cola ile birlikte izleyicilerimize keyifli bir deneyim sunacağımıza inanıyorum"

Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel ise şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye'de esporun lider organizasyonlarına imza atan şirket olarak, hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde en önemli önceliğimizi her zaman oyuncularımız ve tüm topluluğumuz için değer yaratmak. Bu sene de büyük bir heyecana sahne olacağına inandığımız kış mevsimi finali için kendi alanında tüketici deneyimini en üst düzeye taşımayı başarmış dev bir marka ile anlaştığımız için mutluyuz. Coca-Cola ile birlikte izleyicilerimize keyifli bir deneyim sunacağımıza inanıyorum."

Riot Games, Coca Cola, Vodafone, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu

Son Dakika Haberleri
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:38 Anaokulunda skandal görüntüler! Öğrencilere ayağını koklatan öğretmen 'erken sadomaşizm eğitimi' verdiğini söyledi
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
17 yaşındaki lise öğrencisi 17 yaşındaki lise öğrencisi "Başka çarem yok" diyerek canına kıymak istedi         
12:33
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı         
11:56
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu         
11:52
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası         
11:39
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 12:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FreeZone Şampiyonluk Ligi kış mevsimi finalinin partnerliğini Coca Cola üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei