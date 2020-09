Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'nde geri sayım başladı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük espor etkinliklerinden olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 League of Legends Türkiye Büyük Finali'nde geri sayım başladı.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 League of Legends Türkiye Büyük Finali dijital olarak tasarlanan Demacia Arena'da 5 Eylül'de oynanacak.

Finalde Papara SuperMassive ve 5 Ronin takımları karşılaşacak. Papara SuperMassive beşinci kez, 5 Ronin ise ilk kez final sahnesine çıkacak. Vodafone FreeZone'un esporseverlere farklı deneyim ve sürprizler sunacağı büyük final, Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti.

Sennaroğlu, şunları aktardı:

"FreeZone markamızla ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Espor pazarına 3 yılda yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Espor, gençler için bir tutku alanı. Biz de FreeZone Gaming portföyümüzle gençlerin bu tutkularını en üst seviyede yaşamalarına olanak sağlıyoruz. Bu portföyle gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sunuyoruz. Yaptığımız kampanyalarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık.

Amacımız, Türkiye'de esporla ilgilenen hemen herkese ulaşmak ve faydalar sunmak. Önümüzdeki dönemde esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi seven gençler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı da hedefliyoruz. Bu yıl tamamen dijital olarak düzenlenecek Türkiye Büyük Finali'nde biz de FreeZone markamızla esporseverlere farklı deneyimler ve sürprizler sunacağız. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz."

Finale özel eğlence sitesi

Pandemi önlemleri kapsamında tamamen dijital ortamda gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali için bizolankazansin.com isimli özel bir internet sitesi hazırlandı. Bu sitede katılımcılar isimlerine özel dijital final biletlerini alabilecek; anı duvarı, finalist takımlarla fotoğraf çektirme etkinliği ve ödüllü sponsor oyunları gibi alanlarda eğlenip Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi heyecanını yaşayabilecek.

Vodafone FreeZone da iki ayrı standda katılımcıların eğlenmelerini ve çeşitli yarışmalara katılıp sürpriz hediyeler kazanmalarını sağlayacak. Vodafone FreeZone ayrıca, dijital bir mağaza kurarak, hem FreeZone Gaming ürünlerini tanıtacak, hem de katılımcılara kısa bir test yaptırarak hediye kazanma şansı sunacak.

İnternetinden yemeyen uygulamalar

Vodafone, genç oyunseverler için geliştirdiği FreeZone Gaming ürünleriyle gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyor. FreeZone Gaming portföyü ile gençler, Twitch, Discord ve TFT Mobil gibi birçok oyun uygulamasını sınırsız internetle kullanabiliyor. Ayrıca, her ay Twitch Bit, League of Legends'da geçerli RP, Steam Cüzdan gibi oyun paralarına ücretsiz sahip olabiliyor.

Lolesports.com, Nimo TV, YouTube, Twitch ve Vodafone TV'den canlı yayınlanacak final mücadelesini gençler, FreeZone Gaming ürünleriyle Twitch'dan internetinden yemeden izleyebilecek.