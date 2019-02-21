Son Dakika Haberleri: Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması'na Başvurular Artıyor

Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması'na Başvurular Artıyor

21 dakika önce

Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'na başvurular hızla artıyor.

Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması'na Başvurular Artıyor, System.String[]
Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'na başvurular hızla artıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Türkiye'nin yeni genç sesini belirlemek üzere bu yıl ikincisini gerçekleştireceği Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'na başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl toplam 3 bin 500'e yakın başvurunun alındığı yarışmaya bu yıl ilgi daha yüksek oldu. Son başvuru tarihi 1 Mart olan yarışmaya başvuru sayısı son 1,5 ayda 5 bini aştı.

Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'na bu yıl da sadece online ortamdan başvuru yapılacak. Gençler, akıllı telefonlarını kullanarak ya da herhangi bir görüntülü kayıt cihazıyla şarkılarını kaydettikten sonra Acunn.com/FreezoneSonSes üzerinden videolarını yükleyip yarışmaya başvuracak.

Yapılacak ön eleme sonrası belirlenen 30 genç ses, FreeZone Stüdyo'da koçluk alacak ve performanslarını sergileyecek.

Her biri 15 kişiden oluşan 2 ayrı jüri takımına ayrılacak olan bu gençlerin koçluk, tanışma ve performans videoları hem Acunn.com/FreezoneSonSes sayfasında hem de FreeZone YouTube kanalında yayınlanacak.

Acunn.com/FreezoneSonSes üzerindeki performanslar için halk oylaması ve jüri özel puanı ile eleme yapılmasının ardından toplam 10 finalist belirlenecek.

Mayıs ayında yapılacak ve FreeZone YouTube ile TV8,5 kanallarından canlı yayınlanacak büyük finalde halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek. Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması'nın jüri üyeliğini Buray ve Simge yapacak.

"Geçen yıla göre başvurularda önemli bir artışa imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak gençlerin ortak tutkusu müziği sahiplendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Vodafone FreeZone Son Ses Online Müzik Yarışması ile gençlerimize Türkiye'nin yeni genç sesi olma konusunda fırsat eşitliği sunuyoruz. Gençlerin ünlü isimlerden koçluk alabilecekleri, profesyonel ekipmanlar ve orkestra desteğiyle yeteneklerini sergileyebilecekleri ve seslerini YouTube aracılığıyla milyonlara duyurabilecekleri yarışmamıza başvurular 10 Ocak'ta başladı. O tarihten bu yana 5 binden fazla başvuru alarak geçen yıla göre başvurularda önemli bir artışa imza attık. Müziğe gönül vermiş tüm gençleri son başvuru tarihimiz olan 1 Mart'a kadar yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Genç, Türkiye, Ekonomi
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