Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri - Son Dakika Ekonomi

Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri

6 saat önce

Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez rock müziğin sevilen gruplarından Duman'ı ağırlayacak.

Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri, System.String[]

Vodafone FreeZone Stüdyo, bu kez rock müziğin sevilen gruplarından Duman'ı ağırlayacak.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık'ta Vodafone FreeZone Stüdyo'da düzenlenecek online konserde, Duman sevilen şarkılarının yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığı 3 yeni cover şarkı ile milyonlarca gencin evine konuk olacak. Konserin moderatörlüğünü Şafak Ongan üstlenecek. Yaklaşık 2 saat sürecek konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanından gençler, Duman'ın Vodafone FreeZone Stüdyo'da gerçekleştireceği bu "Saçma Güzel" konseri ücretsiz izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman grubu, "Vodafone FreeZone Stüdyo konseri bizim için de keyifli olacak. En çok sevilen şarkılarımızın yanı sıra daha önce başka hiçbir yerde çalmadığımız 3 yeni cover şarkı da olacak. Dinleyicilerimizi 18 Aralık akşamı Vodafone FreeZone YouTube kanalına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone FreeZone Stüdyo, müzikseverlere uçtan uca online konser deneyimi de yaşatacak. Dinleyiciler, konser sırasında Duman ile etkileşime geçerek ünlü müzik grubuyla eğlenceli kurgular üzerinden iletişim kurabilecek ve sorularını sorabilecek. Ayrıca, "ŞipŞak Shop" konseptiyle, konseri izleyenlere özel indirimli ürün teklifleri de sunulacak. Konserden seçili performanslar 10 gün sonra Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek, Duman hayranlarına konserde dinledikleri ya da kaçırdıkları şarkıları tekrar izleme imkanı sağlanacak. Müzikseverler, Vodafone FreeZone YouTube kanalına abone olarak tüm Vodafone FreeZone Stüdyo konser performanslarından yüklendikleri anda haberdar olacaklar.

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Faiz indirimleri ve kampanyalar nedeniyle sıfır araca yoğun ilgi var
Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük

Son Dakika Haberleri
00:25 Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım - Son Dakika Ekonomi
00:14 Asgari ücrette kritik randevu: Gözler TÜİK'in rakamında - Son Dakika Ekonomi
22:18 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
22:14 Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Güzergahını belirledik, yapımına başlayacağız - Son Dakika Ekonomi
22:08 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 00:48:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Freezone Stüdyo'dan Duman online konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]