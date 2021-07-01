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FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası'nda şampiyon "Koridordaki Çığlık" oldu - Son Dakika

FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası'nda şampiyon "Koridordaki Çığlık" oldu

01.07.2021 14:57
FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası'nda şampiyon

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Riot Games iş birliğiyle düzenlediği "Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası"nı "Orman Kaçkınları"nı 2-1'lik skorla mağlup eden "Koridordaki Çığlık" takımı kazandı.

Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone'un Riot Games iş birliğiyle düzenlediği "Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası"nı "Orman Kaçkınları"nı 2-1'lik skorla mağlup eden "Koridordaki Çığlık" takımı kazandı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası, Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz oynandı. Toplam 1.200 başvurunun alındığı turnuvada 4 takım halinde 20 kişi yarıştı. "Gaming influencer"ları, "Zeonn" (Necati Akçay), "Immortoru" (Furkan Tekeş), Tolgahan "Oyunbros" Türkben ve "Miafitz"in (Gözde Demiral) takım kaptanlığı yaptığı turnuvada, geriye kalan 16 oyuncu ise sosyal medyada özel bir kurguyla seçilen gönüllülerden oluştu.

Turnuvaya takım kaptanları ve "shoutcaster"lar Riot Games Espor Sahnesi'nden, 16 gönüllü de salgın tedbirleri nedeniyle evlerinden katıldı. Espor Sahnesi'ndeki takım kaptanları oyuna 5G altyapısıyla bağlandı ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynadı. Vodafone FreeZone YouTube kanalı ve takım kaptanlarının Twitch hesaplarından canlı yayınlanan turnuva 50 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

"Turnuvamızı 5G üzerinden canlı yayınladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirterek, "Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarına 31 milyon TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"FreeZone Gaming portföyümüzle 2018'den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Son olarak, Riot Games iş birliğiyle FreeZone'luların paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, 'League of Legends: Wild Rift' mobil oyununu ekledik. Ayrıca, ülkemizin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı düzenledik. Riot Games Espor Sahnesi'nde seyircisiz oynanan turnuvamızı 5G üzerinden canlı yayınladık. Ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla heyecan ve coşku dolu bir turnuva yaşadık. Birinciliği kazanan 'Koridordaki Çığlık' takımını kutluyoruz. Vodafone FreeZone olarak, gençlerin oyun ve espor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz."

Vodafone FreeZone, halihazırda FreeZone'lu gençlere hediye olarak verdiği oyun faydalarına ek olarak, paketlerinde bulunan ve kotadan yemeyen oyun uygulamaları yönüne, hiçbir ücret değişikliği olmadan, "League of Legends: Wild Rift" mobil oyununu da ekledi. "Wild Rift" oyunu sadece Vodafone FreeZone paketlerinde internetinden yemeden oynanabiliyor. Vodafone, sunduğu Garantili Bit Hızı (GBR-Guaranteed Bit Rate) özelliğiyle de şebekesinde önceliklendirilen FreeZone'lulara "Wild Rift" oyununu en düşük ping garantisiyle oynama imkanı sunuyor.

Riot Games, Wild Rift, Vodafone, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası'nda şampiyon 'Koridordaki Çığlık' oldu - Son Dakika Ekonomi


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