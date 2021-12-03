Üye Girişi
" Freezone Zula Cup 2021" başlıyor - Son Dakika

" Freezone Zula Cup 2021" başlıyor

03.12.2021 10:19
" Freezone Zula Cup 2021" başlıyor

Vodafone'un, yüzde 100 yerli yapım oyun Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında düzenlenen "Vodafone FreeZone Zula Cup 2021", 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Vodafone'un, yüzde 100 yerli yapım oyun Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında düzenlenen "Vodafone FreeZone Zula Cup 2021", 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 5 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Vodafone, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında yeni bir turnuva daha düzenliyor. "Vodafone FreeZone Zula Cup 2021" adıyla 4-5 Aralık'ta düzenlenecek turnuva, Zula'nın bilgisayar oyunu Zula PC üzerinden gerçekleştirilecek. Eleme sürecinde 128 takımın mücadele edeceği turnuvada, eleme turlarını geçen 8 takım playoff'a girmeye hak kazanacak ve eşleştirmeler turnuva ağacına göre belli olacak.

Turnuvanın yarı final ve final etapları aynı gün oynanacak ve hem ZulaOyun Twitch hem de ZulaOyunEspor YouTube kanallarından canlı yayınlanacak. Tüm Zula oyuncularının ücretsiz katılabileceği turnuvanın ödül havuzu 40 bin TL'den oluşuyor. Para ödülünün yanı sıra izleyiciler için Vodafone FreeZone Zula Büyük Kasa ve Zula Küçük Kasa kazanma şansı da sunulacak.

"(Espor pazarında) Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, Vodafone FreeZone markalarıyla oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Espor pazarında 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını bildiren Ertem, "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmak. FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi Serisi'nin ardından şimdi de Vodafone FreeZone Zula Cup 2021 turnuvasını düzenliyoruz. Tüm Zula oyuncularının ücretsiz katılabileceği turnuvamız Zula PC üzerinden gerçekleştirilecek. Oyun sever gençlerimizi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Genco Alp ise şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone'un espora desteğini ve ülkemizin iki önemli markası olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliğini önemsiyoruz. Vodafone FreeZone Zula Cup 2021'in, esporsever gençleri çok mutlu edeceğine ve onlar için oyun heyecanını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Tüm Zula severleri oyunda kalmaya ve Vodafone FreeZone Zula Cup 2021'de yaşanacak heyecan dolu espor mücadelesinde yerlerini almaya çağırıyoruz. InGame Group, önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarına severek oynayacakları farklı türlerde yeni oyunlar sunmaya devam edecek."

Vodafone FreeZone ÖTS Serisi'ne 2 binden fazla oyuncu katıldı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, FreeZone'lulara her ay ücretsiz oyun içi para (epin) veriyor. Vodafone'un sunduğu seçenekler arasında Zula Büyük Kasa ve Zula Küçük Kasa da bulunuyor. İsteyenler bu faydadan ya da Steam 10 TL cüzdan kodu gibi diğer faydalardan yararlanabiliyor.

Vodafone FreeZone ve InGame Group iş birliği kapsamında bugüne kadar FreeZone Ara Sezon Festivali, FreeZone #20yearschallenge sosyal medya etkinliği, FreeZone #Evdekal #Evdekazan Sponsorluğu, Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi (ÖTS) gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

Toplam 8 turnuvadan oluşan Vodafone FreeZone ÖTS Serisi'nde her turnuvada 100 kişi ödül kazandı ve toplam 80 bin TL'lik ödül dağıtıldı. Seriye katılan tekil oyuncu sayısı 2 bin 818 olurken, seri boyunca oyun içi görüntülenme sayısı ise 1 milyon 920 bin 754 oldu.

Vodafone, oyunlar, Aralık, Zula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ' Freezone Zula Cup 2021' başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu 12:32 Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi 10:45 İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı

Son Dakika Haberleri
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu Göbeğinde çıkan sivilceyi sıktı, 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu         
12:39
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:48:29. #1.13#
SON DAKİKA: " Freezone Zula Cup 2021" başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement