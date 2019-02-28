Son Dakika Haberleri: Freiburg'da Çalışıyor Olmam Benim İçin Büyük Bir Şans'

Freiburg'da Çalışıyor Olmam Benim İçin Büyük Bir Şans'

1 saat önce

2011'de Freiburg'un başına geçen ve dördüncü kez sözleşmesi uzatılan Streich, yaptığı açıklamada, "Freiburg'da çalışıyor olmam benim için büyük bir şans. Freiburg'u çalıştırdığım için diz çöküp on kez minnettar olduğumu göstermem gerekir" dedi.

Freiburg'da Çalışıyor Olmam Benim İçin Büyük Bir Şans', System.String[]
2011'de Freiburg'un başına geçen ve dördüncü kez sözleşmesi uzatılan Streich, yaptığı açıklamada, "Freiburg'da çalışıyor olmam benim için büyük bir şans. Freiburg'u çalıştırdığım için diz çöküp on kez minnettar olduğumu göstermem gerekir" dedi. Streich, Bundesliga'daki 18 teknik direktör arasında en uzun süre bir takımın başında kalan isim. Streich'i, 2015'ten beri Hertha Berlin'i çalıştıran Macar teknik direktörü Pal Dardai takip ediyor.

En istikrarlı teknik direktörler arasında 2016'dan beri Hoffenheim'ın başında olan 31 yaşındaki Julian Nagelsmann üçüncü sırada geliyor. Ancak genç teknik adam sezon sonunda Hoffenheim'dan ayrılıyor. Yeni adresi ise RB Leipzig. Ligin yeni teknik direktörleri ise Boris Schömmers ile Thomas Doll. İki isim de ligin son sırasında yer alan takımları çalıştırıyor. Nürnberg'in başında bulunan Schömmers iki hafta önce görevine başladı. Hannover'ı çalıştıran Doll ise dört haftadır
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:35 

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