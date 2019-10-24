Son Dakika Haberleri: Freiburg'u şaşırtan karar! Akşam maçları yasak...
Son Dakika Spor Freiburg'u şaşırtan karar! Akşam maçları yasak...

Freiburg'u şaşırtan karar! Akşam maçları yasak...

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Freiburg, yapım aşamasındaki yeni stadyumu hakkında Baden Württemberg İdari Mahkemesi'nden gelen kararla şaşkına döndü.

Freiburg'u şaşırtan karar! Akşam maçları yasak..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Freiburg, yapım aşamasındaki yeni stadyumu hakkında Baden Württemberg İdari Mahkemesi'nden gelen kararla şaşkına döndü.


Baden Württemberg İdari Mahkemesi, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine, devlet ve halk tarafından 'dinlenme periyodu' olarak tanımlanan saatler arasında Freiburg'un yeni stadında maç oynanmamasına karar verdi.


Karara göre; yaklaşık 80 milyon avroluk maliyeti bulunan stadyumda hafta içi yerel saatle 20.00'dan sonra, Pazar günleri ise 13.00-15.00 arasında maç oynanmayacak. Mahkemenin müsabaka oynanmasına izin verdiği saatler ise hafta içi yerel saatle 08.00 ile 20.00 oldu.


VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Freiburg Valisi Martin Haag, söz konusu kararın maçların oynanmasını engelleyen alakasız bir karar olduğunu savundu. İsmi açıklanmayan bir yetkili ise, mahkemenin bu kararının zaman aşımına uğrayan kanunlar üzerinden verildiğini ve itiraz edeceklerini belirtti.


ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR


Mahkeme kararının ardından Freiburg'u kritik bir süreç bekliyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun ilgili prosedüre göre; takımların yeni sezon lisansı alabilmesi için stadyumlarının fikstüre uyum sağlayacak şekilde hazır halde bulunması gerekiyor.

Baden-Württemberg, Freiburg, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:54 
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