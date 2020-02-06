Frekansta kule görevlisinin pilota ulaşma anonsları yankılandı;5 kere anons yapıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotları ile iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandı. Kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına, Pegasus pilotları yaralı olduğu için yanıt veremedi.

Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Uçak saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistte tutanamayarak yola savruldu. Kazadan hemen sonra Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün, pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı.Kontrolör saat 18: 21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

5 KEZ ANONS YAPILDI, CEVAP GELMEDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

O anonslar şöyle:

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen?

Kule: Kunuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule: Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu: 87R, sizi arıyor efendim Gökçen