Fren ile gazı karıştırdı, dükkana daldı - Son Dakika

İstanbul'un Bahşehir ilçesinde aracını park etmek isteyen kadın sürücü, az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu. Saat 13.00 sıralarında Gölet mevkiinde meydana gelen olayda, 34 JY 7686 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü kuru yemiş dükkanının önüne park etmek istediği esnada fren ile gazın yerini karıştırdı.

KURUYEMİŞ DÜKKANINA GİRDİ

Fren yerine gaza basan sürücü, kuru yemiş dükkanının önünde bulunan ürünleri de dağıtarak dükkana girdi. O esnada dükkanda alışveriş yapan kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Sürücünün ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.