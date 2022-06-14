Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı

14.06.2022 08:44
Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de tamircide çalışan kişinin test için trafiğe çıkardığı otomobil, freni tutmayınca önce bariyerlere ardından park halindeki iki araca çarptı.

Küçükçekmece'de tamircide çalışan kişinin test için trafiğe çıkardığı otomobil, freni tutmayınca önce bariyerlere ardından park halindeki iki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, aracın takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat dün 14. 30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy'de bir tamircide çalışan Hakan D. tamirde bulunan 34 BSK 232 plakalı otomobili test için sürüşe götürdü. Bu sırada otomobili satın alacak Muhammed Şahin de otomobilin sürüşü için araca binerek Hakan D ile birlikte dolaşmaya çıktı. Huzur Caddesi'nde aracın freni tutmamaya başladı. Frenlerin tutmadığını fark eden sürücü Hakan D, bağırarak yoldakileri uyarmaya çalıştı. Sürücünün el frenini çektiği otomobil önce bariyerlere ardından takla atarak park halindeki iki araca çarparak durabildi. Kazada Muhammed Şahin yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı yapan sürücü Hakan D, ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Hızlı gelen ve el freni çekildikten sonra takla atan otomobilin kaza yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde takla atan otomobilin, park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor.

Olayı anlatan görgü tanığı Abdurrahman Erzek, "Kahvedeydik, ses geldi, arabaya vurdu. Bir tanesi normal durumları iyi çok şükür bir şeyleri yok. şu köşeden direk buraya attı araba" diye konuştu.

Kazada park halinde aracı zarar gören İsa Gülen isimli vatandaş, "Şu köprü yolundan geldiler, önce bariyerlere vurdu. Benim arabanın yanında kamyon vardı, ona da vurdu. İkisine de vurdu, aracın içinde 3-4 kişi çıktı. Aşırı sürat vardı, kamyondan sonra benim arabaya vurdu" diye anlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Muhammed Şahin, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fren testi yaparken bariyerlere çarpıp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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