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FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN - Son Dakika

FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN

10.08.2021 09:03

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök-ESP için deniyor ki; 'Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş.'Yalın ONAT- Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL,(DHA)- ŞEHİRLER arası yolculuklarda günlerde artan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök, Eskiden bir tek ABS'yi bilirdik.

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök

-ESP için deniyor ki; 'Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş.'

Yalın ONAT- Mertcan ÖZTÜRKİSTANBUL,(DHA)- ŞEHİRLER arası yolculuklarda günlerde artan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı Alpay Lök, Eskiden bir tek ABS'yi bilirdik. Elektronik kararlılık programı (ESP), Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS), şerit takip sistemi gece yapılan hatlarda tercih edilsin dedi.

'SON KAZALAR BİZE BİR TAKIM TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök 'Türkiye'nin trafik kazalarındaki sicili, iyi değil. Avrupa'daki 33 ülke içinde şu anda biz, 25. sıradayız. Milyon nüfus başına bizde ölüm 68, Avrupa ortalaması 58. Arka arkaya kazaların olması, son iki gün içinde 21 can kaybı olması, bunlar bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor bize. En basiti sürücülerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Takograf denetimlerinin daha detaylı yapılması gerekiyor. Yolcuların emniyet kemeri takması gerekiyor. Balıkesir kazasında bir kişinin emniyet kemeri taktığı söyleniyor, keşke herkes taksa diye konuştu.

BU SİSTEMLER OLSAYDI BELKİ DE BU KAZALAR BU SEVİYEDE OLMAZDI

Lök, "2016 model yılı itibariyle, bütün otobüs, kamyon ve çekicilerde elektronik sürüş destekleri var. Eskiden bir tek ABS'yi bilirdik. 2016 yılından itibaren, ağır taşıtlara 3 tane yeni sistem zorunlu oldu. Biri elektronik kararlılık programı (ESP) fren yapmasanız bile kaygan yollarda direksiyon hakimiyetinin kaybolmasını engelliyor. Kendi kendine fren yapıyor. Gazı bırakıyor. ESP için deniyor ki; 'Emniyet kemerinden sonraki önemli buluş.' Bir diğeri de, otobüsler için çok önemli, arkadan çarpma kazalarını engelleyecek bir sistem var. Adı Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS). Son olarak da şerit takip sistemi; bu da sürücü şeridini kaybederse, sesli ve titreşimli olarak sürücüyü uyarıyor. Bu sistemler, gece yapılan hatlarda tercih edilsin. Riskli olan yollarda 2016 ve sonrası modellere kaydıralım diyorum. Bu hemen yapılabilir. 2016 sonrası araçların Türkiye'deki otobüslerin yüzde 15-20'sini oluşturduğunu düşünüyorum. Bugünden yarına uygulanabilecek yöntemler bunlar. Emniyet kemeri, sürücülerin çalışma şartları ve de bu gece kullanımında özellikle 2016 sonrası model ve üstü araçlar kullanılması. Yakın zamanda kaza yapılan otobüslerde de öyle tahmin ediyorum ki bu sistemler yok, olsaydı belki bu kazalar bu seviyede olmazdı" dedi.

FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN
FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN
FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN
FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN

Türkiye, Yalın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FREN VE TRAFİK GÜVENLİĞİ UZMANI: ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA GECELERİ 2016 YILI VE ÜZERİ OTOBÜSLER KULLANILSIN - Son Dakika


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