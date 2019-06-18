Fren yapan otobüsün üzerinden yola savruldular
9 dakika önce
Hindistan'da otobüsün üstüne çıkan bir grup öğrenci, şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün üstünden düşerek bir anda asfalt zemine savruldu.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
'da otobüsün üstüne çıkan bir grup öğrenci, şoförün ani fren yapmasıyla otobüsün üstünden düşerek bir anda asfalt zemine savruldu.
Hindistan'ın Chennai
şehrinde, "Otobüs Günü"nde en az 30 öğrenci kutlama yapmak için bir otobüsün üzerinde seyahat ederek ölüme davetiye çıkardı.Otobüs ilerlerken sloganlar atan öğrenciler şoförün fren yapmasıyla bir anda kendilerini yerde buldu. Onlarca kişi aynı anda asfalt zemine savruldu. Çevredekiler, otobüsün altına sıkışanların yardımına koştu. Kendilerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye atan en az 20 üniversite öğrencisi olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. - YENİ DELHİ
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