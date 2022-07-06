Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi

06.07.2022 01:19
Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi

Manisa'nın Kula ilçesinde dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari otomobil şehitlik duvarına çarptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde dönüş yapmak isterken fren yerine gaza basan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari otomobil şehitlik duvarına çarptı. Kaza esnasında orada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Tabduk Emre Caddesi ile Şehitler Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan ilçe şehitliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tabduk Emre Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 45 AHC 012 plakalı hafif ticari otomobil, Şehitler Caddesi'ne dönmek isterken sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken, ilçe şehitliğinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın şokuyla korkan ehliyetsiz sürücü olay yerini terk ederken, kısa bir süre sonra kaza noktasına tekrar geldi. Ehliyetsiz sürücü, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza esnasında ilçe şehitliği önünde kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu Spor Toto 1. Lig fikstürü belli oldu Manisa'da 'yol verme' kavgasında 4 kişi yaralandı Manisa'da 'yol verme' kavgasında 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Manisa, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
00:48 Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 01:25:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fren yerine gaza basan ehliyetsiz sürücü şehitlik duvarına çarparak durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement