Fren yerine gaza basan şahıs dehşet saçtı! O anlar anbean kamerada - Son Dakika

Gürsu ilçesinde işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen acemi bir sürücü, karşıdan minibüs gelince panikledi. Minibüse çarpmaktan son anda kurtulan ve panik yaparak fren yerine gaza basan acemi sürücü cadde kenarında ilerleyen yayaların içine daldı. Otomobilin çarpmasıyla havaya savrulan vatandaşlar ölümle burun buruna geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Kazayı gören çevredeki esnafın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibin ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, vücudunda kırıklar oluşan vatandaşlar çevredeki hastanelere sevk edildi.

EHLİYETİNİ YENİ ALDI, OTOMOBİL KİRALADI

Kaza sonrası yaralananlara yardım etmeye çalışan cadde esnaflarından Cebrail Beyaztaş yaşanan kazayı anlattı "Mağazamda oturuyorduk. Bir anda dışarıda gürültü koptu. Çıktığımda insanlar savrulmuştu. 4 kişiye vurmuştu. Vuran da yabancı uyruklu. Yaralılara müdahale ettik. Birinin ayağı kırılmıştı. Öğrendiğimiz kadarıyla şahıs yeni ehliyet almış ve araç kiralıkmış" dedi. Olay yerine polis ekipleri kazaya neden olan yabancı uyruklu sürücüyü de alarak emniyete götürdü.