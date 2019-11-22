Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basan sürücü 9 metreden aşağı uçtu
Son Dakika Güncel Fren yerine gaza basan sürücü 9 metreden aşağı uçtu - Son Dakika

Fren yerine gaza basan sürücü 9 metreden aşağı uçtu

6 saat önce

Eyüpsultan'da aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü şantiye alanına uçtu.

Fren yerine gaza basan sürücü 9 metreden aşağı uçtu, System.String[]

Eyüpsultan'da aracını park etmek isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü şantiye alanına uçtu. Yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçan kadın sürücü hafif yaralandı.

Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen yabancı uyruklu kadın sürücü Zınep R., aracını park etmeden önce iki çocuğunu aşağı indirdi. Çocuklarını indirdikten sonra 34 MN 3395 plakalı otomobili park etmek isteyen kadın sürücü, gaz yerine frene bastı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan şantiye alanının sac korumalarına çarptı. Sac korumaları da deviren otomobil yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı uçtu. İnşaat demirlerinin üzerine düşen otomobilin içindeki Zınep R.'yi çevredeki vatandaşlar aracın camını kırarak kurtardı. Yaralanan kadın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç ise vinç yardımıyla inşaat alanından çıkartıldı.

(Serdar Ünal/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:30 Kaynak: İHA
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