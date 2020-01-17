Fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıktı - Son Dakika

Fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıktı

6 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, yol kenarındaki dükkana girdi.

Fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıktı, System.String[]

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücü, yol kenarındaki dükkana girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Betül Beyza Dinç (24), idaresindeki 48 UU 721 plakalı otomobilini sürerken dalgınlıkla fren yerine gaza basınca önce kaldırımdaki çiçekliğe çarptı ardından Konak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir ayakkabı dükkanının camının önünde durdu. Kaldırımdan o anda kimsenin geçmemesi olası can kaybını önlerken dükkan camı da kırılmadı.

Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.


Yatağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:53 Kaynak: DHA
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