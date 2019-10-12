Son Dakika Haberleri: Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı
Son Dakika Güncel Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı

46 dakika önce

Esenyurt'ta bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Fren yerine gaza basan sürücü kaza yaptı, System.String[]

Esenyurt'ta bir sürücünün fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Caddesi'nde otomobiliyle geri manevra yapmaya çalışan F.Ç, fren yerine gaza basınca caddede ilerleyen 34 AFR 539 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yoldan geçen araçta yolcu olarak bulunan Nurten K. yaralandı.

Araçta sıkışan Nurten K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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