Fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle ağaçlık alana girdi - Son Dakika

Kağıthane'de otomobilini otoparktan çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca ağaçlık ve çalılık alana geçerek sürüklendi.

Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'ndeki bir anaokulunun önüne park ettiği 34 LA 9716 plakalı otomobilini manevra yaparak çıkarmaya çalışan sürücü Pelin G., fren yerine gaz pedalına bastı.

Yoldan çıkan otomobil, anaokulunun yanındaki meyilli ağaç ve çalılıların bulunduğu alana girdi. Araç, burada bir süre sürüklendikten sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Sürücü, kazada yara almazken, ekiplerin otomobili bulunduğu yerden çıkarma çalışmaları devam ediyor.