Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Uçuruma Yuvarlanmaktan Son Anda Kurtuldu

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Uçuruma Yuvarlanmaktan Son Anda Kurtuldu

12 dakika önce

Kırıkkale'de, otoparktaki aracını çıkartırken fren yerine gaza basan sürücü, aracıyla uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Uçuruma Yuvarlanmaktan Son Anda Kurtuldu, System.String[]
Kırıkkale'de, otoparktaki aracını çıkartırken fren yerine gaza basan sürücü, aracıyla uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Metin Demirel, 71 BB 371 plakalı hafif ticari aracıyla Ovacık Mahallesi'ndeki otoparktan çıkmak isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı.

Sürücünün kontrolünden çıkan araç, yaklaşık 30 metrelik uçurumun eşiğinde tekerlerin toprağa saplanmasıyla, uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu.

Sürücü Demirel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen çekici aracı bulunduğu yerden çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Metin Demirel, Ovacık Mahallesi, Kırıkkale, Güncel
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